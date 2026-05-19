Debata o bezpieczeństwie i roli Niemiec w NATO. Posłuchaj rozmowy

19 maja, 2026

Wojciech Zoń źródło: UWB Wojciech Zoń źródło: UWB

Bezpieczeństwo Europy, przyszłość NATO oraz relacje Polski z państwami zachodnimi to tematy, które coraz częściej wychodzą poza eksperckie raporty i trafiają do codziennych rozmów. Właśnie dlatego 20 maja w Uniwersyteckim Centrum Kultury i Nauki w Białymstoku odbędzie się debata pt. „Niemcy i bezpieczeństwo Polski: jak Berlin chce wzmocnić wschodnią flankę NATO?”. Wydarzenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w woj. podlaskim ma być przestrzenią do merytorycznej dyskusji o bezpieczeństwie regionu, roli Niemiec w systemie NATO oraz współpracy międzynarodowej w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

O idei spotkania w rozmowie z Radiem Akadera opowiadał Wojciech Zoń – koordynator wydarzenia z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w woj. podlaskim:

Jak podkreśla Wojciech Zoń, wydarzenie w Białymstoku ma charakter pilotażowy i wpisuje się w szerszy projekt rozmów o relacjach polsko-niemieckich prowadzonych poza największymi ośrodkami akademickimi.

– Chcemy wyjść z dyskusją do regionów i włączyć lokalne społeczności w debatę o bezpieczeństwie i polityce międzynarodowej – zaznacza koordynator.

Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk: dziennikarze, naukowcy oraz specjaliści zajmujący się prawem i bezpieczeństwem międzynarodowym. Jak podkreślają organizatorzy, taki dobór panelistów ma zapewnić wieloperspektywiczne spojrzenie – od analizy politycznej, przez kontekst historyczny, po wymiar prawny i instytucjonalny.

Debata ma również charakter otwarty – organizatorzy zapraszają mieszkańców, studentów, uczniów oraz seniorów. Wydarzenie będzie okazją do zadawania pytań i bezpośredniej dyskusji z ekspertami.

Debata „Niemcy i bezpieczeństwo Polski: jak Berlin chce wzmocnić wschodnią flankę NATO?” odbędzie się 20 maja o godz. 13:00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury i Nauki przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

(pc)