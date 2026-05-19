Nawet 3250 zł miesięcznie i wojskowa ścieżka do kariery oficera. Posłuchaj rozmowy

19 maja, 2026

Porucznik Rafał Korszak fot. Paweł Cybulski
Wojsko Polskie szuka dziś nie tylko sprawnych fizycznie kandydatów, ale także specjalistów z konkretnymi kompetencjami – przyszłych inżynierów, informatyków, automatyków czy ekspertów nowych technologii. Odpowiedzią na te potrzeby jest program stypendialny skierowany do studentów i maturzystów, którzy chcą połączyć studia cywilne z przyszłą służbą wojskową.

 

O szczegółach programu w rozmowie z Radiem Akadera opowiadał porucznik Rafał Korszak z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku:

Program skierowany jest zarówno do studentów, jak i osób, które dopiero planują rozpocząć studia. Wojsko szczególnie zainteresowane jest kandydatami z kierunków technicznych i specjalistycznych. Na liście znalazły się m.in. elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, chemia, biologia, nawigacja, ale także kierunki medyczne, administracyjne czy weterynaryjne.

W ramach programu uczestnicy mogą otrzymać stypendium w wysokości około 3250 zł miesięcznie przez cały okres studiów. Warunkiem jest m.in. odbycie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, złożenie przysięgi oraz udział w module podoficerskim Legii Akademickiej.

– To propozycja dla osób, które chcą połączyć rozwój zawodowy ze służbą dla kraju. Po ukończeniu studiów uczestnicy programu mogą rozpocząć zawodową służbę wojskową jako oficerowie w swojej specjalizacji – podkreślał por. Rafał Korszak.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona – w całym kraju przewidziano 100 stypendiów na rok akademicki 2026/2027. Dokumenty można składać za pośrednictwem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

(pc)

