LIMACON 2026 w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj rozmowy z organizatorem

Posłuchaj rozmowy z prof. Dariuszem Perkowskim, organizatorem konferencji LIMACON 2026:

Jak podkreśla prof. Dariusz Perkowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, główny organizator konferencji, LIMACON koncentruje się na lekkich materiałach konstrukcyjnych, materiałach hybrydowych oraz nowoczesnych technologiach wykorzystywanych m.in. w przemyśle lotniczym, motoryzacji czy inżynierii biomedycznej.

– To materiały funkcjonalne, które znajdują zastosowanie w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Coraz większą rolę odgrywają także technologie addytywne, czyli druk 3D – wyjaśnia prof. Perkowski.

Konferencja ma jednak nie tylko charakter naukowy. Organizatorzy mocno stawiają na współpracę uczelni z biznesem i przemysłem. Partnerami wydarzenia są m.in. klastry technologiczne, instytucje badawcze oraz uczelnie zagraniczne, w tym Politechnika Kowieńska.

Podczas LIMACON 2026 uczestnicy rozmawiają również o biomateriałach, recyklingu nowoczesnych tworzyw oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji w projektowaniu nowych technologii. Nie brakuje też tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem i budowaniem międzynarodowej współpracy naukowej.

Jak podkreślają organizatorzy, Politechnika Białostocka staje się ważnym centrum łączącym środowiska naukowe i przemysłowe z Polski, Litwy i krajów bałtyckich.

(pc)