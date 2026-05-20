LIMACON 2026 w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj rozmowy z organizatorem
20 maja, 2026
prof. Dariusz Perkowski fot. Paweł Cybulski
Nowoczesne kompozyty, druk 3D, biomateriały, sztuczna inteligencja i technologie przyszłości – w Politechnice Białostockiej trwa międzynarodowa konferencja LIMACON 2026. Spotkanie gromadzi naukowców, przedstawicieli przemysłu oraz instytucji z Polski i zagranicy, którzy rozmawiają o innowacyjnych materiałach i praktycznym wykorzystaniu badań naukowych.
Posłuchaj rozmowy z prof. Dariuszem Perkowskim, organizatorem konferencji LIMACON 2026:
Jak podkreśla prof. Dariusz Perkowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, główny organizator konferencji, LIMACON koncentruje się na lekkich materiałach konstrukcyjnych, materiałach hybrydowych oraz nowoczesnych technologiach wykorzystywanych m.in. w przemyśle lotniczym, motoryzacji czy inżynierii biomedycznej.
– To materiały funkcjonalne, które znajdują zastosowanie w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Coraz większą rolę odgrywają także technologie addytywne, czyli druk 3D – wyjaśnia prof. Perkowski.
Konferencja ma jednak nie tylko charakter naukowy. Organizatorzy mocno stawiają na współpracę uczelni z biznesem i przemysłem. Partnerami wydarzenia są m.in. klastry technologiczne, instytucje badawcze oraz uczelnie zagraniczne, w tym Politechnika Kowieńska.
Podczas LIMACON 2026 uczestnicy rozmawiają również o biomateriałach, recyklingu nowoczesnych tworzyw oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji w projektowaniu nowych technologii. Nie brakuje też tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem i budowaniem międzynarodowej współpracy naukowej.
Jak podkreślają organizatorzy, Politechnika Białostocka staje się ważnym centrum łączącym środowiska naukowe i przemysłowe z Polski, Litwy i krajów bałtyckich.
