W Białymstoku odbyła się lekkoatletyczna Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana. Posłuchaj relacji z mityngu

21 maja, 2026

Na stadionie im. Wojciecha Nowickiego w Białymstoku odbył się pierwszy w tym roku mityng kwalifikacyjny POZLA. Zawody odbyły się w sobotę, 16 maja, i przyniosły wiele obiecujących rezultatów, w tym rekordów życiowych. Do zmagań w poszczególnych konkurencjach przystąpili studenci białostockich uczelni

Na starcie pojawili się m.in. studenci białostockich uczelni, reprezentujący swoje kluby akademickie, w tym KU AZS Politechniki Białostockiej, KU AZS WANS Białystok i KU AZS Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Rywalizację rozpoczął bieg na 400 metrów przez płotki mężczyzn w kategorii U18. Do startu przystąpiło dwóch zawodników. Najlepszy okazał się Jakub Walukiewicz z LUKS Hańcza Suwałki.

Duże zainteresowanie – także medialne – wzbudził występ Ewy Różańskiej. Zawodniczka KS Podlasie Białystok wygrała konkurs rzutu młotem kobiet, osiągając wynik 68,64 metra.

Podczas mityngu równolegle rozgrywano zawody Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej w lekkiej atletyce. To właśnie na rywalizacji studentów postanowiliśmy skupić szczególną uwagę.

Jako pierwszy spośród zawodników akademickich wystartował Gabriel Turowski. Pobiegł w ćwierćfinale na 100 metrów, uzyskując czas 10,96 sekundy. Wynik ten dał mu drugie miejsce zarówno w biegu, jak i w klasyfikacji końcowej.

Łącznie w zawodach wystartowało 38 sportowców akademickich. KU AZS Politechniki Białostockiej reprezentowało 27 zawodników. W rywalizacji udział wzięło także 8 przedstawicieli KU AZS WANS oraz 3 zawodników KU AZS Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Podsumowanie zawodów przygotowaliśmy w formie relacji dźwiękowej. O wydarzeniu rozmawialiśmy z Joanną Kleszczewską – prezes POZLA, trenerem sekcji lekkoatletycznej KU AZS Pawłem Kuklińskim, a także studentkami Politechniki Białostockiej – Martyną Karwowską i Wiktorią Charkiewicz. Posłuchajcie!

Relację przygotował Kamil Piłaszewicz.