VI Dzień Logistyki na Politechnice Białostockiej. Studenci spotkali się z branżą TSL
21 maja, 2026
fot. Paweł Cybulski
Na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyła się VI edycja Dnia Logistyki – spotkania integrującego środowisko akademickie, studentów oraz przedstawicieli branży TSL. W tym roku poświęcone było aktualnym trendom w logistyce, wyzwaniom rynku pracy oraz kompetencjom poszukiwanym przez pracodawców.
W programie znalazły się prelekcje ekspertów i praktyków z sektora transportu, spedycji i logistyki, warsztaty dla studentów, a także networking z przedstawicielami firm i instytucji. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. robota AMR, koszyk samojezdny, pojazdy służb mundurowych oraz pokazy zabezpieczania ładunku.
Nie zabrakło również paneli z udziałem absolwentów oraz prezentacji studenckich projektów w ramach inicjatywy „Misja Logistyka – Studenci w Akcji”. Organizatorzy podkreślali, że wydarzenie ma pomóc młodym ludziom lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy i budowania kariery zawodowej w dynamicznie rozwijającej się branży logistycznej.
