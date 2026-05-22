Debata o roli Niemiec w bezpieczeństwie NATO. Eksperci: relacje polsko-niemieckie wchodzą w kluczową fazę

22 maja, 2026

Na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się debata poświęcona roli Niemiec w systemie bezpieczeństwa Europy i ich znaczeniu dla wschodniej flanki NATO. Spotkanie z cyklu „Rozmowy o Niemczech” zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w woj. podlaskim oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Eksperci analizowali zmiany w niemieckiej polityce obronnej oraz ich możliwe konsekwencje dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. przyszłość NATO, współpraca sojusznicza oraz gospodarcze i polityczne relacje polsko-niemieckie w kontekście aktualnych napięć międzynarodowych.

Eksperci: bezpieczeństwo, prawo i perspektywa międzynarodowa

W dyskusji udział wzięli zaproszeni eksperci reprezentujący różne obszary analizy relacji polsko-niemieckich i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Wśród nich znaleźli się:

Philipp Fritz – korespondent dziennika „Die Welt”, specjalizujący się w Europie Środkowo-Wschodniej i analizie procesów politycznych,

dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB – historyk i politolog, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego,

dr Kamila Bezubik – prawniczka z Wydziału Prawa UwB, specjalistka w zakresie systemów konstytucyjnych państw europejskich, federalizmu i prawa wyborczego.

Dyskusję moderował Adam Janczewski, dziennikarz Polskiego Radia Białystok.

„Historia się nie skończyła”

Współorganizator debaty, prof. Maciej Perkowski z Wydziału Prawa UwB, oraz kierownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w woj.podlaskim podkreślał, że współczesne relacje międzynarodowe wymagają odejścia od myślenia o stabilnym „końcu historii”.

– To nie jest okres ciepłej wody w kranie. Historia się rozkręciła – mówił profesor, wskazując, że Niemcy pozostają jednocześnie kluczowym sąsiadem Polski, jej największym partnerem gospodarczym oraz ważnym elementem architektury bezpieczeństwa NATO.

Jak zaznaczał, relacje polsko-niemieckie powinny być analizowane przede wszystkim przez pryzmat wspólnych interesów, szczególnie w kontekście gospodarki i bezpieczeństwa regionu.

Niemcy w nowej roli w Europie

Eksperci zgodzili się, że zmiany w niemieckiej polityce obronnej wpisują się w szerszy proces redefinicji bezpieczeństwa w Europie po agresji Rosji na Ukrainę. Wskazywano, że rosnące zaangażowanie Berlina w sprawy militarne i wsparcie Ukrainy wpływa bezpośrednio na sytuację w regionie.

Podkreślano również, że Polska i Niemcy pozostają kluczowymi partnerami w ramach NATO, a ich współpraca ma znaczenie dla stabilności całej wschodniej flanki Sojuszu.

Współpraca mimo wyzwań

Sebastian Płociennik z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zwracał uwagę, że relacje między krajami od trzech dekad rozwijają się dynamicznie, choć nie zawsze w sposób liniowy.

– Dziś jesteśmy w trudnym okresie, bo jednocześnie dyskutujemy o historii i o bezpieczeństwie – zaznaczył.

Przypomniał również, że skala współpracy gospodarczej wzrosła z 7 miliardów euro w 1990 roku do ponad 180 miliardów euro obecnie, co czyni Niemcy jednym z najważniejszych partnerów Polski.

Debata o przyszłości regionu

Spotkanie w Białymstoku, miało charakter pilotażowy, ale organizatorzy zapowiadają już kolejne. Będzie to okazja do szerokiej dyskusji o przyszłości relacji polsko-niemieckich w kontekście bezpieczeństwa, gospodarki i polityki międzynarodowej.

(pc)