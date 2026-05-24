Nowości muzyczne #22/2026

Ostatni tydzień maja spędzimy wsród intrygujących nowości muzycznych. Na pierwszy plan wysuwa się płyta „Radio Orient” piątki młodych kosmitów, czyli polsko-ukraińskiego składu Faraway. Posłuchamy też nowego, gitarowego singla Przebiśniegów, gniewnych Irlandczyków z Gurriers oraz słonecznej, wyluzowanej propozycji grupy The Coral.
Gurriers – Nobody’s Coming To Save You
Post-punkowa grupa z Dublina zapowiedziała swój długo wyczekiwany drugi album „Nobody’s Coming To Save You”, który ukaże się 25 września nakładem Play It Again Sam. Razem z ogłoszeniem premiery grupa udostępniła bezkompromisowy utwór tytułowy wraz z towarzyszącym mu teledyskiem, a także zapowiedziała jesienną trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Europie, która dotrze także do Polski. Gurriers wystąpią 23 listopada 2026 r. w warszawskiej Hydrozagadce.
„Nobody’s Coming To Save You” to utwór pełen napięcia i poczucia beznadziei, które z czasem przeradza się w mobilizujący manifest działania. Zespół podkreśla, że piosenka – mimo mrocznego wydźwięku – ma być przede wszystkim impulsem do działania i przypomnieniem, że zmiana wymaga wspólnego zaangażowania.
Przebiśniegi – Pali jej się świat
Płyta tygodnia: Faraway – Radio Orient
Faraway, jak lubi o sobie pisać, to warszawski zespół kosmicznych doświadczeń inspirowany dubem, nową falą i psychodelią. W praktyce to międzygatunkowy miks gitar, klawiszy, instrumentów perkusyjnych, saksofonu i umoczonych w punku palców. Ten młody polsko-ukraiński skład zabiera słuchaczy w drogę pełną emocjonalnych turbulencji. Bywa porównywany chociażby do kultowej Brygady Kryzys. Poznajcie Oleksandrę, Jurka, Ignacego, Piotra i Bruna!
Drugi album zespołu „Radio Orient” ukazał się nakładem Wytwórni Tematy. Śpiew, nawołujący saksofon, zaciągająca gitara i rytmiczne kongi splatają się tu w hipnotyczną opowieść o zagubieniu, buncie i odzyskiwaniu siebie. Faraway bowiem od początku opowiada o młodym pokoleniu próbującym odzyskać sprawczość w świecie narzucającym własne tempo i reguły. Na swojej nowej płycie przepuszcza doświadczenia współczesności przez własne cielesne zwoje, tworząc nową etniczno-dubowo-nowofalową przestrzeń dźwięku.
Tracklista:
1. Periodyk
2. Alarm jest Bogiem
3. Habibi funk
4. Zakrętka
5. Maszerują
6. Pusta wanna
7. Asfalt
8. 37°C
9. Zapach lasu
10. Tak zwany czas
11. Omega
(kk)