24 maja, 2026

Nowości muzyczne #22/2026

Ostatni tydzień maja spędzimy wsród intrygujących nowości muzycznych. Na pierwszy plan wysuwa się płyta „Radio Orient” piątki młodych kosmitów, czyli polsko-ukraińskiego składu Faraway. Posłuchamy też nowego, gitarowego singla Przebiśniegów, gniewnych Irlandczyków z Gurriers oraz słonecznej, wyluzowanej propozycji grupy The Coral.

 

 

 

Gurriers – Nobody’s Coming To Save You

Post-punkowa grupa z Dublina zapowiedziała swój długo wyczekiwany drugi album „Nobody’s Coming To Save You”, który ukaże się 25 września nakładem Play It Again Sam. Razem z ogłoszeniem premiery grupa udostępniła bezkompromisowy utwór tytułowy wraz z towarzyszącym mu teledyskiem, a także zapowiedziała jesienną trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Europie, która dotrze także do Polski. Gurriers wystąpią 23 listopada 2026 r. w warszawskiej Hydrozagadce

„Nobody’s Coming To Save You” to utwór pełen napięcia i poczucia beznadziei, które z czasem przeradza się w mobilizujący manifest działania. Zespół podkreśla, że piosenka – mimo mrocznego wydźwięku – ma być przede wszystkim impulsem do działania i przypomnieniem, że zmiana wymaga wspólnego zaangażowania.

 
The Coral – Let The Music Play
 
Brytyjczycy niespodziewanie podzielili się swoim 13. albumem studyjnym „388”. Tytuł wydawnictwa nawiązuje do kultowego magnetofonu TASCAM 388, na którym materiał został nagrany. Inspiracjami dla zespołu były m.in. reggae, legendarne składanki Éthiopiques oraz produkcje Joe Meeka z lat 60.
 
Jednym z utworów promujących album jest „Let The Music Play” – hipnotyczna, psychodeliczna kompozycja, w której The Coral łączą ciepłe analogowe brzmienie z pulsującym rytmem inspirowanym Jamajką. Singiel oddaje ducha całego albumu: surowego, nagranego „na taśmę”, ale jednocześnie pełnego melodii i charakterystycznej dla zespołu nostalgicznej atmosfery.
 
 

Przebiśniegi – Pali jej się świat
Mówi się, że to jeden z najciekawszych młodych zespołów na polskiej scenie alternatywnej. Powstali w 2023 roku na warsztatach TekstMisja, a ich charakterystyczny trójgłos, mieszanka indie popu, rocka i synth popu oraz inspiracje latami 60. szybko przyciągnęły uwagę słuchaczy. Mają na koncie nominację do Fryderyka za debiut, wyprzedane koncerty i obecność na najważniejszych festiwalach młodej muzyki.
 
Ich nowy singiel „Pali jej się świat” otwiera kolejny etap twórczości i zapowiada bardziej gitarowe, intensywne brzmienie. Utwór opowiada o emocjonalnym uzależnieniu i fascynacji, która jednocześnie przyciąga i niszczy – jak ćma lecąca do światła. Mocna perkusja, żywe instrumentarium i charakterystyczne wokale budują atmosferę narastającego napięcia, które eksploduje w refrenie stworzonym do wspólnego śpiewania na koncertach.
 
Zapowiadający album „Sen Multiplayer” singiel prowadzi do świata, w którym sny, wspomnienia i rzeczywistość przenikają się w filmowej, surrealistycznej opowieści. Płyta, inspirowana podróżą zespołu do Maroka i tamtejszymi pejzażami, ma być najbardziej ambitnym projektem Przebiśniegów. Premiera albumu zaplanowana jest na 12 czerwca.
 


Płyta tygodnia: Faraway – Radio Orient

Faraway, jak lubi o sobie pisać, to warszawski zespół kosmicznych doświadczeń inspirowany dubem, nową falą i psychodelią. W praktyce to międzygatunkowy miks gitar, klawiszy, instrumentów perkusyjnych, saksofonu i umoczonych w punku palców. Ten młody polsko-ukraiński skład zabiera słuchaczy w drogę pełną emocjonalnych turbulencji. Bywa porównywany chociażby do kultowej Brygady Kryzys. Poznajcie Oleksandrę, Jurka, Ignacego, Piotra i Bruna!

Drugi album zespołu „Radio Orient” ukazał się nakładem Wytwórni Tematy. Śpiew, nawołujący saksofon, zaciągająca gitara i rytmiczne kongi splatają się tu w hipnotyczną opowieść o zagubieniu, buncie i odzyskiwaniu siebie. Faraway bowiem od początku opowiada o młodym pokoleniu próbującym odzyskać sprawczość w świecie narzucającym własne tempo i reguły. Na swojej nowej płycie przepuszcza doświadczenia współczesności przez własne cielesne zwoje, tworząc nową etniczno-dubowo-nowofalową przestrzeń dźwięku.

Tracklista:
1. Periodyk
2. Alarm jest Bogiem
3. Habibi funk
4. Zakrętka
5. Maszerują
6. Pusta wanna
7. Asfalt
8. 37°C
9. Zapach lasu
10. Tak zwany czas
11. Omega

(kk)

