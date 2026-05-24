Nowości muzyczne #22/2026

24 maja, 2026

Ostatni tydzień maja spędzimy wsród intrygujących nowości muzycznych. Na pierwszy plan wysuwa się płyta „Radio Orient” piątki młodych kosmitów, czyli polsko-ukraińskiego składu Faraway. Posłuchamy też nowego, gitarowego singla Przebiśniegów, gniewnych Irlandczyków z Gurriers oraz słonecznej, wyluzowanej propozycji grupy The Coral.

Gurriers – Nobody’s Coming To Save You

Post-punkowa grupa z Dublina zapowiedziała swój długo wyczekiwany drugi album „Nobody’s Coming To Save You”, który ukaże się 25 września nakładem Play It Again Sam. Razem z ogłoszeniem premiery grupa udostępniła bezkompromisowy utwór tytułowy wraz z towarzyszącym mu teledyskiem, a także zapowiedziała jesienną trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Europie, która dotrze także do Polski. Gurriers wystąpią 23 listopada 2026 r. w warszawskiej Hydrozagadce.

„Nobody’s Coming To Save You” to utwór pełen napięcia i poczucia beznadziei, które z czasem przeradza się w mobilizujący manifest działania. Zespół podkreśla, że piosenka – mimo mrocznego wydźwięku – ma być przede wszystkim impulsem do działania i przypomnieniem, że zmiana wymaga wspólnego zaangażowania.

The Coral – Let The Music Play

Brytyjczycy niespodziewanie podzielili się swoim 13. albumem studyjnym „388”. Tytuł wydawnictwa nawiązuje do kultowego magnetofonu TASCAM 388, na którym materiał został nagrany. Inspiracjami dla zespołu były m.in. reggae, legendarne składanki Éthiopiques oraz produkcje Joe Meeka z lat 60.

Jednym z utworów promujących album jest „Let The Music Play” – hipnotyczna, psychodeliczna kompozycja, w której The Coral łączą ciepłe analogowe brzmienie z pulsującym rytmem inspirowanym Jamajką. Singiel oddaje ducha całego albumu: surowego, nagranego „na taśmę”, ale jednocześnie pełnego melodii i charakterystycznej dla zespołu nostalgicznej atmosfery.