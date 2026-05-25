25 maja, 2026

ALO PB zaprasza na Dzień Otwarty. Nauka, eksperymenty i międzyplanetarna przygoda

dni otwarte alopb źródło: Politechnika BIałostocka
Jutro (26 maja) Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej otworzy swoje drzwi dla ósmoklasistów i ich rodziców. Tegoroczny Dzień Otwarty odbędzie się pod hasłem międzyplanetarnej misji edukacyjnej i ma pokazać, że nauka może być prawdziwą przygodą.

 

W godzinach od 15:00 do 18:00 na uczestników czekać będzie „galaktyka atrakcji” – od pokazów astronomicznych i doświadczeń chemicznych po wyzwania matematyczne, warsztaty DIY i cyfrowe misje w Minecraft. Organizatorzy przygotowali także spotkania z nauczycielami oraz uczniami liceum, którzy opowiedzą o codziennym życiu szkoły i możliwościach rozwoju.

W programie znalazły się m.in. pokazy w planetarium, eksperymenty naukowe, prezentacje dotyczące programu Erasmus+ oraz strefa sportu i pierwszej pomocy. Na patio będzie można odpocząć przy darmowej wacie cukrowej i popcornie.

Podczas spotkania kandydaci będą mogli poznać profile klas oferowane przez ALO PB w roku szkolnym 2026/2027. Wśród nich są m.in.: architektura i budownictwo, przemysł przyszłości, informatyka, programowanie, ekotechnologia oraz ekoinżynieria.

Spotkania informacyjne dotyczące oferty szkoły odbędą się w auli B5 o godz. 15:10, 16:10 i 17:10, natomiast pokazy w planetarium zaplanowano na 15:30, 16:00 i 16:30.

Wstęp na dzień otwarty jest wolny. Rekrutacja do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej potrwa do 23 czerwca. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

(pc)

