Święto 42 Pułku Piechoty – posłuchaj rozmowy o formacji i obchodach w Białymstoku

25 maja, 2026

Marek Ignatowicz i Tomasz Wesołowski fot. Paweł Cybulski Marek Ignatowicz i Tomasz Wesołowski fot. Paweł Cybulski

Historia jednego z najważniejszych wojskowych symboli Białegostoku ponownie połączy mieszkańców miasta. Już 31 maja odbędą się obchody Święta 42 Pułku Piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. W programie znalazły się uroczystości patriotyczne, msza święta oraz rodzinny festyn nawiązujący do tradycji międzywojennego pułku. Organizatorem wydarzenia jest Koło Rodzin i Przyjaciół Żołnierzy 42 Pułku Piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Białymstoku , które kontynuuje działalność dawnego Koła Byłych Żołnierzy 42 Pułku Piechoty i ich rodzin. Stowarzyszenie od lat pielęgnuje pamięć o jednostce stacjonującej w Białymstoku w okresie międzywojennym.

O 42 Pułku Piechoty oraz zbliżających się obchodach rozmawialiśmy z Tomaszem Wesołowskim i Markiem Ignatowiczem:

Uroczystości rozpoczną się w niedziele o godz. 10:00 przy pomniku 42 Pułku Piechoty w Park Konstytucji 3 Maja. Następnie uczestnicy spotkają się przy bramie dawnych koszar przy ul. Traugutta, a w południe odprawiona zostanie msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa.

Integralną częścią będzie rodzinny festyn na terenie parafii. Organizatorzy przygotowali m.in. pokazy rekonstruktorów, ekspozycje wojskowe, stoiska edukacyjne i atrakcje dla dzieci. Odtworzony zostanie również tradycyjny obiad pułkowy przy dekorowanych stołach w plenerze. Całości towarzyszyć będzie muzyka z okresu II Rzeczypospolitej.

Jak podkreślają organizatorzy, celem akcji jest nie tylko upamiętnienie żołnierzy 42 Pułku Piechoty, ale także budowanie więzi międzypokoleniowych i popularyzacja historii regionu. W organizację obchodów angażuje się również środowisko kibiców Jagiellonia Białystok, którego korzenie sięgają Wojskowego Klubu Sportowego 42 Pułku Piechoty.