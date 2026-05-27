Young Igi, Guzior i Modelki na kampusie UwB. W piątek startują Uniwersalia 2026

27 maja, 2026

Muzyka na żywo, strefa chilloutu, food trucki i tysiące uczestników – w piątek (29 maja) kampus Uniwersytetu w Białymstoku zamieni się w centrum studenckiej zabawy. Przed nami Uniwersalia UwB 2026, o których więcej opowiedziały naszym słuchaczom Julia Kamińska i Dominika Krajewska – koordynatorki imprezy.

Na scenie ustawionej przy kampusie UwB przy ul. Ciołkowskiego wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Young Igi, Guzior oraz trio Modelki. Publiczność rozgrzeją także lokalni artyści – zespoły Rynkowcy i Pomyłka, zwycięzcy The Voice of UwB. O finałową imprezową atmosferę zadba DJ Castano.

Organizatorzy podkreślają, że festiwal ma charakter otwarty – wstęp jest bezpłatny i nie trzeba być studentem, by wziąć udział w imprezie. Warunek jest jeden: uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat i okazać dokument tożsamości przy wejściu.

Oprócz koncertów na uczestników czekać będą specjalne strefy tematyczne – gastronomiczna, chilloutu, festiwalowego makijażu oraz sponsorów, gdzie pojawią się m.in. barber i stanowiska z tatuażami.

Bramki zostaną otwarte o godz. 18:00. Koncerty potrwają do późnych godzin nocnych.

Harmonogram Uniwersaliów UwB 2026:

18:00 – otwarcie bramek

19:30–20:30 – Guzior

20:45–21:05 – Rynkowcy

21:10–21:30 – Pomyłka

21:45–22:45 – Young Igi

23:00–00:00 – Modelki

00:15–01:15 – DJ Castano

(pc)