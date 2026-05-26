Młody białostoczanin mistrzem Polski w liczeniu na sorobanie. Posłuchaj rozmowy z Dawidem Górnikiem i jego mamą

26 maja, 2026

Dawid i jego mama fot. Paweł Cybulski

Dawid Górnik z Białegostoku zdobył tytuł Mistrza Polski podczas XII Mistrzostw Polski w obliczeniach na sorobanie. 10-letni uczeń okazał się najlepszy w swojej kategorii, pokazując nie tylko niezwykłą szybkość liczenia, ale także imponującą koncentrację i pasję do matematyki.

Soroban, czyli tradycyjne japońskie liczydło, pozwala wykonywać obliczenia szybciej niż kalkulator, a jego opanowanie wymaga intensywnego treningu i wyobraźni matematycznej. W tegorocznych zawodach w Siedlcach rywalizowało blisko 300 uczestników z całej Polski.

Dawid już dziś myśli o przyszłości i – jak sam przyznaje – chciałby studiować matematykę na Politechnice Białostockiej.

Z tej okazji zapraszamy do odsłuchania rozmowy z młodym mistrzem oraz jego mamą Moniką Górnik, w której opowiadają o treningach, zawodach i matematycznej pasji, która doprowadziła go na najwyższy stopień podium:

(pc)