Home Wiadomości Młody białostoczanin mistrzem Polski w liczeniu na sorobanie. Posłuchaj rozmowy z Dawidem Górnikiem i jego mamą

Wiadomości

26 maja, 2026

Młody białostoczanin mistrzem Polski w liczeniu na sorobanie. Posłuchaj rozmowy z Dawidem Górnikiem i jego mamą

Dawid i jego mama fot. Paweł Cybulski
Dawid Górnik z Białegostoku zdobył tytuł Mistrza Polski podczas XII Mistrzostw Polski w obliczeniach na sorobanie. 10-letni uczeń okazał się najlepszy w swojej kategorii, pokazując nie tylko niezwykłą szybkość liczenia, ale także imponującą koncentrację i pasję do matematyki.

 

Soroban, czyli tradycyjne japońskie liczydło, pozwala wykonywać obliczenia szybciej niż kalkulator, a jego opanowanie wymaga intensywnego treningu i wyobraźni matematycznej. W tegorocznych zawodach w Siedlcach rywalizowało blisko 300 uczestników z całej Polski.

Dawid już dziś myśli o przyszłości i – jak sam przyznaje – chciałby studiować matematykę na Politechnice Białostockiej.

Z tej okazji zapraszamy do odsłuchania rozmowy z młodym mistrzem oraz jego mamą Moniką Górnik, w której opowiadają o treningach, zawodach i matematycznej pasji, która doprowadziła go na najwyższy stopień podium:

(pc)

Najnowsze wiadomości
Młody białostoczanin mistrze ... więcej
rektor i joanicjusz
Politechnika Białostocka i sa ... więcej
dni otwarte alopb
ALO PB zaprasza na Dzień Otwa ... więcej
42 pulk
Święto 42 Pułku Piechoty ... więcej
Marek Kochanowski i Hanna Kościuch
20-lecie Podlaskiego Forum Bib ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.