Cabaret Voltaire zagra w Polsce. Ephemera zaprasza legendę industrialu do Palladium

28 maja, 2026

Są zespoły, które tworzyły historię muzyki, i są takie, które zbudowały jej fundamenty. Cabaret Voltaire bezsprzecznie należy do tej drugiej grupy. Już w środę 10 czerwca warszawski klub Palladium stanie się areną jednego z najważniejszych wydarzeń tegorocznego sezonu koncertowego. W ramach festiwalu Ephemera wystąpi legenda z Sheffield – formacja, która od połowy lat 70. bezkompromisowo definiowała język muzyki industrialnej, post-punku i wczesnego techno.

Dla polskich fanów industrialu to moment historyczny, bowiem to pierwsza i zarazem ostatnia szansa, by zobaczyć w naszym kraju na żywo projekt współtworzony przez członków-założycieli grupy: Chrisa Watsona i Stephena Mallindera. To okazja, by dotknąć u źródła estetyki, która ukształtowała współczesną scenę klubową i eksperymentalną. W czasach dominacji gitarowego rocka trio z Sheffield pracowało na taśmach, automatach perkusyjnych i przypadkowych transmisjach radiowych, budując z nich paranoiczne kolaże dźwiękowe balansujące między klubowym rytmem a industrialnym hałasem. Ich muzyka była brudna, mechaniczna i polityczna. Bez ich radykalnego podejścia DIY trudno wyobrazić sobie rozwój takich gatunków jak EBM, industrial techno czy mroczny ambient.

Koncert organizowany przez Ephemerę nie będzie jednak wyłącznie sentymentalnym powrotem do historii alternatywy. Ich koncerty wciąż opierają się na transie, repetycji i audiowizualnym przeciążeniu – bliżej im do performansu niż klasycznego „grania przebojów”. Ephemera zdaje się doskonale rozumieć ten kontekst. Zaproszenie grupy do programu festiwalu nie działa więc jak nostalgiczny booking dla kolekcjonerów winyli, ale raczej przypomnienie, że wiele współczesnych zjawisk w muzyce elektronicznej zaczęło się właśnie tutaj.

Wieczór otworzy Olga Anna Markowska – warszawska multiinstrumentalistka i kompozytorka. Jej organiczne, osadzone na styku ambientu i współczesnej klasyki kompozycje stworzą fascynujący, niemal intymny kontrapunkt dla mechanicznej, chłodnej estetyki brytyjskiej legendy.

To starcie dwóch muzycznych światów idealnie wpisuje się w filozofię festiwalu Ephemera, który od lat unika prostych klasyfikacji, łącząc dźwięk z performansem i sztukami wizualnymi. Zaproszenie ikony formatu Cabaret Voltaire to logiczny krok w stronę prezentowania zjawisk, które choć funkcjonują na obrzeżach popkultury, niezmiennie dyktują jej warunki.

