Home
Wiadomości
Aleksandra Słyż otworzyła 17. edycję Up To Date. Posłuchaj rozmowy z artystką
Wiadomości
29 maja, 2026
Aleksandra Słyż otworzyła 17. edycję Up To Date. Posłuchaj rozmowy z artystką
źródło: Ola Słyż
Eksperymentalne brzmienia, modularne syntezatory i hipnotyzująca atmosfera wypełniły przestrzeń Galerii Arsenał podczas otwarcia 17. edycji festiwalu Up To Date. Pierwszą artystką tegorocznej odsłony była Aleksandra Słyż – kompozytorka, reżyserka dźwięku i twórczyni systemów interaktywnych pochodząca z Ełku.
Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Aleksandrą Słyż:
Artystka zaprezentowała w Galerii Arsenał audiowizualny set oparty na połączeniu instrumentów perkusyjnych, elektroniki oraz syntezatora modularnego. Jak podkreślała w rozmowie z Radiem Akadera, ważnym elementem jej twórczości jest intuicja i relacja pomiędzy człowiekiem a technologią.
– Technologię traktuję jako narzędzie. Najbardziej fascynuje mnie moment, kiedy naprawdę poznaje się instrument i ma się pełną kontrolę nad tym, co wydarzy się z dźwiękiem – mówiła Aleksandra Słyż.
Koncert w industrialnej przestrzeni Galerii Arsenał stworzył medytacyjny klimat i stał się jednym z pierwszych mocnych akcentów tegorocznego Up To Date. Festiwal trwa do soboty 30.05.
×
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.