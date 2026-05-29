Aleksandra Słyż otworzyła 17. edycję Up To Date. Posłuchaj rozmowy z artystką

Eksperymentalne brzmienia, modularne syntezatory i hipnotyzująca atmosfera wypełniły przestrzeń Galerii Arsenał podczas otwarcia 17. edycji festiwalu Up To Date . Pierwszą artystką tegorocznej odsłony była Aleksandra Słyż – kompozytorka, reżyserka dźwięku i twórczyni systemów interaktywnych pochodząca z Ełku.

Artystka zaprezentowała w Galerii Arsenał audiowizualny set oparty na połączeniu instrumentów perkusyjnych, elektroniki oraz syntezatora modularnego. Jak podkreślała w rozmowie z Radiem Akadera, ważnym elementem jej twórczości jest intuicja i relacja pomiędzy człowiekiem a technologią.

– Technologię traktuję jako narzędzie. Najbardziej fascynuje mnie moment, kiedy naprawdę poznaje się instrument i ma się pełną kontrolę nad tym, co wydarzy się z dźwiękiem – mówiła Aleksandra Słyż.

Koncert w industrialnej przestrzeni Galerii Arsenał stworzył medytacyjny klimat i stał się jednym z pierwszych mocnych akcentów tegorocznego Up To Date. Festiwal trwa do soboty 30.05.

(pc)