29 maja, 2026

Aleksandra Słyż otworzyła 17. edycję Up To Date. Posłuchaj rozmowy z artystką

źródło: Ola Słyż
Eksperymentalne brzmienia, modularne syntezatory i hipnotyzująca atmosfera wypełniły przestrzeń Galerii Arsenał podczas otwarcia 17. edycji festiwalu Up To Date. Pierwszą artystką tegorocznej odsłony była Aleksandra Słyż – kompozytorka, reżyserka dźwięku i twórczyni systemów interaktywnych pochodząca z Ełku.

 

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Aleksandrą Słyż:

 

Artystka zaprezentowała w Galerii Arsenał audiowizualny set oparty na połączeniu instrumentów perkusyjnych, elektroniki oraz syntezatora modularnego. Jak podkreślała w rozmowie z Radiem Akadera, ważnym elementem jej twórczości jest intuicja i relacja pomiędzy człowiekiem a technologią.

– Technologię traktuję jako narzędzie. Najbardziej fascynuje mnie moment, kiedy naprawdę poznaje się instrument i ma się pełną kontrolę nad tym, co wydarzy się z dźwiękiem – mówiła Aleksandra Słyż.

Koncert w industrialnej przestrzeni Galerii Arsenał stworzył medytacyjny klimat i stał się jednym z pierwszych mocnych akcentów tegorocznego Up To Date. Festiwal trwa do soboty 30.05. 

(pc)

 

 
 
