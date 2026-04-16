Drogi Kariery: od studenta do dziekana. Posłuchaj rozmowy z prof. Michałem Kuciejem

Wiadomości

16 kwietnia, 2026

Drogi Kariery: od studenta do dziekana. Posłuchaj rozmowy z prof. Michałem Kuciejem

Michał Kuciej dr. hab. inż. Michał Kuciej prof. PB fot. Paweł Cybulski
Jak wygląda droga od studiów na Politechnice Białostockiej do kierowania jednym z jej kluczowych wydziałów? O tym w najnowszej audycji Drogi Kariery opowiada prof. Michał Kuciej – dziekan Wydziału Mechanicznego, naukowiec i dydaktyk.

 

W rozmowie wracamy do jego studenckich początków, wyborów, które zaważyły na dalszej ścieżce zawodowej, a także momentów przełomowych, które doprowadziły go do pracy na uczelni. Nie brakuje też refleksji o tym, jak zmienili się studenci, jak dziś wygląda kształcenie przyszłych inżynierów oraz dlaczego praktyczne podejście do nauki jest kluczowe. Prof. Kuciej opowiada również o współpracy uczelni z biznesem i o tym, jak Wydział Mechaniczny odpowiada na potrzeby rynku pracy, przygotowując studentów do realnych wyzwań zawodowych.

(pc)

Najnowsze wiadomości
Michał Kuciej
Drogi Kariery: od studenta do ... więcej
2026-04-15 XXII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki – konferencja
Ponad 500 naukowych wydarzeń ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
FORMA 1 – zamiast klasyc ... więcej
Finałowe emocje w konkursie E ... więcej
medstok
MedStok wraca z drugą edycją ... więcej
Nowości muzyczne #16/2026 ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.