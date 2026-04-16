Drogi Kariery: od studenta do dziekana. Posłuchaj rozmowy z prof. Michałem Kuciejem

Jak wygląda droga od studiów na Politechnice Białostockiej do kierowania jednym z jej kluczowych wydziałów? O tym w najnowszej audycji Drogi Kariery opowiada prof. Michał Kuciej – dziekan Wydziału Mechanicznego, naukowiec i dydaktyk.
W rozmowie wracamy do jego studenckich początków, wyborów, które zaważyły na dalszej ścieżce zawodowej, a także momentów przełomowych, które doprowadziły go do pracy na uczelni. Nie brakuje też refleksji o tym, jak zmienili się studenci, jak dziś wygląda kształcenie przyszłych inżynierów oraz dlaczego praktyczne podejście do nauki jest kluczowe. Prof. Kuciej opowiada również o współpracy uczelni z biznesem i o tym, jak Wydział Mechaniczny odpowiada na potrzeby rynku pracy, przygotowując studentów do realnych wyzwań zawodowych.
