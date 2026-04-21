Biotechnologia w centrum uwagi. Za nami druga edycja konferencji BioTech Future

W programie znalazły się wystąpienia specjalistów reprezentujących zarówno świat nauki, jak i biznesu. Między innymi o przyszłości terapii onkologicznych mówiła Agnieszka Zofia Wilczewska, prezentując temat inteligentnych nośników leków. Z kolei o innowacyjnych rozwiązaniach w branży spożywczej opowiadał Maciej Deoniziak, współzałożyciel firmy zajmującej się produkcją tempeh. Nie zabrakło także wystąpień dotyczących fermentacji oraz zastosowań biotechnologii w ochronie roślin i sektorze agrofood.

Konferencja miała również wymiar praktyczny. Uczestnicy – szczególnie uczniowie – mogli wziąć udział w warsztatach, odwiedzić otwarte laboratoria oraz sprawdzić swoją wiedzę w interaktywnych pokojach zagadek. Ważnym punktem wydarzenia było także rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu biotechnologii.

Organizatorem konferencji była Politechnika Białostocka, a wydarzenie wpisuje się w działania w ramach projektu Across European University Alliance, wspierającego współpracę międzynarodową uczelni.

Jak podkreślają organizatorzy, BioTech Future to nie tylko konferencja, ale przede wszystkim przestrzeń inspiracji dla młodych ludzi, którzy swoją przyszłość chcą związać z jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki. Kolejna edycja wydarzenia ma mieć już charakter ogólnopolski.