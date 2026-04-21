Home Wiadomości Biotechnologia w centrum uwagi. Za nami druga edycja konferencji BioTech Future

Wiadomości

21 kwietnia, 2026

Biotechnologia w centrum uwagi. Za nami druga edycja konferencji BioTech Future

fot. Paweł Cybulski (4) fot. Paweł Cybulski
Nowoczesne terapie, innowacyjne technologie i spotkanie świata nauki z biznesem – na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej odbyła się druga edycja konferencji „BioTech Future – biotechnologia nauką przyszłości”. Zgromadziła ona przedstawicieli trzech środowisk: ekspertów branży biotechnologicznej, studentów i absolwentów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy dopiero rozważają swoją przyszłość w tej dziedzinie. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów specjalistów z uczelni i firm, a także wziąć udział w warsztatach, zwiedzić laboratoria i sprawdzić się w interaktywnych pokojach zagadek.

Zdjęcie 1 z 6

W programie znalazły się wystąpienia specjalistów reprezentujących zarówno świat nauki, jak i biznesu. Między innymi o przyszłości terapii onkologicznych mówiła Agnieszka Zofia Wilczewska, prezentując temat inteligentnych nośników leków. Z kolei o innowacyjnych rozwiązaniach w branży spożywczej opowiadał Maciej Deoniziak, współzałożyciel firmy zajmującej się produkcją tempeh. Nie zabrakło także wystąpień dotyczących fermentacji oraz zastosowań biotechnologii w ochronie roślin i sektorze agrofood. 

Konferencja miała również wymiar praktyczny. Uczestnicy – szczególnie uczniowie – mogli wziąć udział w warsztatach, odwiedzić otwarte laboratoria oraz sprawdzić swoją wiedzę w interaktywnych pokojach zagadek. Ważnym punktem wydarzenia było także rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu biotechnologii.

Organizatorem konferencji była Politechnika Białostocka, a wydarzenie wpisuje się w działania w ramach projektu Across European University Alliance, wspierającego współpracę międzynarodową uczelni.

Jak podkreślają organizatorzy, BioTech Future to nie tylko konferencja, ale przede wszystkim przestrzeń inspiracji dla młodych ludzi, którzy swoją przyszłość chcą związać z jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki. Kolejna edycja wydarzenia ma mieć już charakter ogólnopolski.

Posłuchaj relacji z BioTech Future tutaj:

(pc)

 
 
 
 
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.