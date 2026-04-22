22 kwietnia, 2026

Gustave Doré i jego wpływ na kulturę. Wykład w Bibliotece Uniwersyteckiej

źródło: UWB
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia zaprasza na wykład poświęcony jednemu z najwybitniejszych ilustratorów XIX wieku. Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia o godz. 11:00.

 

Wykład pt. „Gustave Doré i jego wpływ na kulturę: ilustracja, książka, film” poprowadzi dr. hab. Marek Kochanowski, prof. UWB i dyrektor biblioteki. Podczas spotkania uczestnicy poznają sylwetkę Gustava Doré – artysty, który zdobył międzynarodową sławę dzięki tysiącom rycin do najważniejszych dzieł literatury światowej, takich jak „Boska Komedia” czy Biblia.

Wykład przybliży nie tylko jego działalność artystyczną w XIX-wiecznym Paryżu, ale także ogromny wpływ, jaki jego twórczość wywarła na rozwój ilustracji książkowej oraz współczesną kulturę wizualną – w tym film i estetykę popkultury.

Wydarzeniu towarzyszy wystawa „Światło i cień”, prezentowana w holu biblioteki. Składa się ona z 11 plansz z ilustracjami do Biblii autorstwa Doré, wypożyczonych z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Ekspozycję można oglądać do 30 kwietnia.

Udział w wykładzie to okazja, by spojrzeć na sztukę ilustracji z nowej perspektywy i odkryć, jak XIX-wieczne ryciny wciąż inspirują współczesnych twórców.

(pc)

