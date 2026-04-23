Neuroprotekcja na co dzień – jak dbać o mózg w świecie nadmiaru bodźców? Posłuchaj rozmowy z Michaliną Muszyńską

23 kwietnia, 2026

Michalina Muszyńska fot. Paweł Cybulski

Jak dbać o mózg w świecie, który nieustannie przyspiesza? Gdzie leży granica między produktywnością a przeciążeniem i jak nie zgubić po drodze koncentracji, energii oraz równowagi psychicznej? Do tych pytań wracamy po wykładzie „Neuroprotekcja na co dzień”, który odbył się w Politechnice Białostockiej.

Gościnią Pawła Cybulskiego była Michalina Muszyńska – lekarka medycyny stylu życia, psychodietetyczka oraz autorka bloga „SamoWolność”. W rozmowie opowiada o tym, czym jest neuroprotekcja i jak w praktyce wspierać swój układ nerwowy w codziennym życiu.

Jak tłumaczy ekspertka, neuroprotekcja to świadome wprowadzanie do rutyny takich nawyków, które pomagają mózgowi funkcjonować w wymagającym, przebodźcowanym środowisku. Chodzi zarówno o poprawę koncentracji i pamięci „tu i teraz”, jak i o długofalową ochronę przed przeciążeniem czy zaburzeniami poznawczymi w przyszłości.

W rozmowie pojawiają się także pytania o to, co najbardziej obciąża współczesny mózg, jak rozpoznać jego przeciążenie oraz czy możliwa jest realna odbudowa skupienia i pamięci. Gościni zwraca uwagę m.in. na rolę snu, aktywności fizycznej, relacji społecznych oraz umiejętności odpoczynku bez nadmiaru bodźców.

Nie zabrakło również praktycznych wskazówek – od krótkich przerw od ekranu, przez spacer bez telefonu, aż po świadome „nicnierobienie”, które w świecie ciągłej stymulacji staje się coraz trudniejszą, ale niezwykle ważną umiejętnością.

🎧 Posłuchaj rozmowy z Michaliną Muszyńską:

(pc)