Hidden By Ivy po raz pierwszy na żywo. Rafał Tomaszczuk: zagramy też w Białymstoku

23 kwietnia, 2026

W ramach „Płyty Tygodnia” sięgamy po najnowszy album duetu HIDDEN BY IVY„Dead in Heaven”. Po dłuższej przerwie Rafał Tomaszczuk i Andrzej Turaj powracają, zapraszając słuchaczy do swojego charakterystycznego, „bluszczowego” ogrodu, a co więcej – wychodzą ze studia do klubów! Rafał Tomaszczuk był gościem środowej audycji „Na granicy cienia” prowadzonej przez Krzysztofa Sadowskiego.

 

 

To wydawnictwo z jednej strony zachowuje rozpoznawalne brzmienie zespołu, z drugiej – otwiera nowe przestrzenie emocjonalne. Wszystko wskazuje na to, że „Dead in Heaven” może być dla duetu początkiem nowego etapu. Dotąd funkcjonowali głównie jako projekt studyjny, jednak wreszcie pojawi się okazja, by usłyszeć ich na żywo. Jeden z koncertów – zaplanowany na wrzesień – odbędzie się w Białymstoku.

O czym jest nowy album? Tak jak płyta Disappeared traktowała o depresji, tak tutaj każdy utwór jest o czymś innym, choć spaja je temat miłości, zwykle tej nieszczęśliwej lub skompikowanej…” – mówi artysta.

 

Tym samym Hidden By Ivy symbolicznie wychodzą z cienia – o czym Rafał Tomaszczuk opowiadał w audycji „Na granicy cienia” Krzysztofa Sadowskiego. Posłuchajcie o albumie i planach zespołu!

(kk)

