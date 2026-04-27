Wakacje w Korei Południowej i wpis do CV? Studenci mogą wyjechać na szkołę letnią do Inczhon

Sierpień na jednym z najlepszych uniwersytetów w Azji, międzynarodowe środowisko i program łączący naukę z poznawaniem kultury – to propozycja dla studentów, którzy chcą zrobić coś więcej niż tylko odpocząć w wakacje. O szczegółach wyjazdu na szkołę letnią do Inha University opowiada nam Małgorzata Adamowicz-Nosowska – prezes Fundacji Przyjaciół Korei Południowej.

Jak podkreśla rozmówczyni Radia Akadera, Inha University to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w Korei Południowej, założona w 1954 roku. Jej nazwa nawiązuje do historii powstania – inicjatywy pierwszego prezydenta Korei i wsparcia koreańskich emigrantów z Hawajów. Początkowo była instytutem technologicznym wzorowanym na Massachusetts Institute of Technology, dziś to nowoczesny uniwersytet badawczy o silnej pozycji międzynarodowej.

Kampus znajduje się w mieście Inczhon – ważnym centrum logistycznym i komunikacyjnym kraju, gdzie działa główny port lotniczy Korei. Bliskość nowoczesnej strefy ekonomicznej Songdo sprawia, że studenci mają kontakt z jednym z najbardziej innowacyjnych regionów Azji.

Co oferuje szkoła letnia?

Program prowadzony w języku angielskim pozwala zdobyć punkty ECTS i wybrać kursy m.in. z języka koreańskiego, kultury, komunikacji, zarządzania, sztucznej inteligencji czy zdrowia i wellness. To jednak nie tylko zajęcia akademickie.

Uczestnicy wezmą udział w licznych wydarzeniach i wyjazdach, m.in. do Seul, odwiedzą strefę zdemilitaryzowaną oraz park rozrywki Everland. W programie są też warsztaty K-popu i zajęcia kulinarne. To okazja, by poznać Koreę „od środka”, a nie tylko jako turysta.

Dla kogo jest ten wyjazd?

Z oferty mogą skorzystać studenci wszystkich uczelni – także z Białegostoku, w tym Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku. Jak zaznacza Małgorzata Adamowicz-Nosowska, to świetna propozycja dla osób zainteresowanych kulturą Korei, ale też nowoczesnymi technologiami i biznesem.

Rekrutacja trwa do 22 maja, a szczegóły można znaleźć na stronie programu TUTAJ

(pc)