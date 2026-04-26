Nowości muzyczne #18/2026

Majówka już pachnie dymem z grilla, a w tle zamiast trzasku węgla – nowe dźwięki! Jeśli między jedną kiełbaską a drugą szukasz świeżej playlisty, to scena muzyczna właśnie dorzuciła kilka smakowitych kąsków. Mamy zaskakujący powrót Korn, bezkompromisowych debiutantów z UK pod szyldem MORN, a do tego mocną reprezentację z Polski: nowe single zagrają Maciek Bąk i Pierwszy Śnieg. Na deser – płyta tygodnia zespołu Sonbird , która nie tylko nazywa się „Świetnie” , ale też świetnie pasuje do majówkowego chillu.

Korn – Reward The Scars

Pionierzy nu metalu powrócili z zaskakującym, premierowym materiałem. Bez wcześniejszych zapowiedzi grupa opublikowała singiel „Reward The Scars”, który powstał jako część ścieżki dźwiękowej do nadchodzącego dodatku Diablo IV: Lord of Hatred. Rozszerzenie gry zadebiutuje 28 kwietnia na wielu platformach.

Nowy utwór to pierwsza premierowa kompozycja zespołu od czasu albumu „Requiem” z 2022 roku, a jednocześnie sygnał, że formacja ponownie wchodzi w okres wzmożonej aktywności studyjnej. Równolegle muzycy pracują nad kolejną płytą, której szczegóły mogą zostać ujawnione jeszcze w tym roku.

Zespół zagra 17 listopada 2026 r. w krakowskiej Tauron Arenie. Koncert jest wyprzedany.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><br />

MORN – The Standard Model

Walijski zespół MORN, jedna z najświeższych i najbardziej rozgorączkowanych formacji młodej sceny post‑punkowej w Wielkiej Brytanii, wypuścił swój nowy singiel „The Standard Model”. Utwór ukazał się nakładem labelu Speedy Wunderground i ponownie został wyprodukowany przez Dana Careya, który odpowiadał także za ich debiutancki „Modern Man”.

„The Standard Model” to surowy, nerwowy i napędzany dwoma chwytliwymi riffami numer, który zespół określa jako swoje najbardziej żywiołowe i najmniej poważne nagranie. Wokalista i gitarzysta Robert Riba podkreśla, że utwór to komentarz do „powszechnie nielubianej postaci, która w finale kompozycji dosłownie obraca się w pył”. Całość została zarejestrowana na żywo w niewielkim studiu Careya w Streatham, co słychać w intensywności i bezpośredniości brzmienia.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><br />

Maciek Bąk – Kolejny Rok Upłynął

Maciek Bąk powraca z nowym singlem „Kolejny Rok Upłynął”, w którym po raz kolejny sięga po charakterystyczną dla siebie autoironię, tym razem w znacznie ostrzejszej, bardziej bezlitosnej formie. Po utrzymanym w klasycznym rockowym klimacie „Jadę Jadę”, artysta wchodzi głębiej w garażowe, jazgotliwe brzmienie, zestawiając je z tekstem będącym drwiną z ludzkich słabości i skłonności do zaprzeczania rzeczywistości.

Utwór został zbudowany jako dialog wewnętrzny – „pogubiony” bohater konfrontuje się ze swoim alter‑ego, które z terapeuty szybko zmienia się w bezlitosnego komentatora upływającego czasu. Muzycznie singiel łączy charakterystyczny, gitarowy riff z surf‑rockowymi wstawkami i tanecznym, shuffle’owym groove’em, tworząc przewrotny, niemal groteskowy „dance macabre”.

Do utworu powstał teledysk w reżyserii Jarka Tokarskiego, utrzymany w estetyce lo‑fi i stylizowany na rozmowę „na wizji”. To satyra na kulturę podcastów i współczesną „psychoterapię w internecie”. Klip nawiązuje do klasyki telewizyjnej „Za Chwilę Dalszy Ciąg Programu” – ta sama umowność, puszczenie oka i … ostateczny chaos na planie. Wszystko się sypie, odzywają się pierwotne ludzkie instynkty, zostaje tylko brutalna prawda, że… kolejny rok upłynął.

Pierwszy Śnieg – Deszcz Ten zespół to kapsuła czasu, która pachnie polską alternatywą lat 90. i 00. Pierwszy Śnieg to projekt muzyczny, który został założony z inicjatywy Radosława Skorowskiego – kompozytora i tekściarza, wokalisty i gitarzysty w zespole. Jest to zwieńczenie aż 21 lat pisania utworów do szuflady, które tworzyły się między projektami, w których grał, aż od 2005 roku. W skład zespołu, obok Radka (wokal, gitara, teksty, kompozycje), wchodzą Maciek Buczyński (bas), Robert Brauła (perkusja) i Mateusz Miernik (gitara, chórki), którzy od 2024 roku towarzyszyli mu w spełnieniu marzenia, jakim było wydanie albumu. Album promuje singiel „deszcz". To utwór, który powstał w chwili przypływu weny. Słowa, jak i melodia powstały z przypadku przed komputerem w słoneczny dzień. Całość trwała może około 15 minut – wbicie perkusji, nagranie prostego basu, gitary i wokali. Miało to miejsce w 2017 roku i potem odkopane w 2022. Ostatni refren powstał chyba tuż przed nagraniem demo, ale tego nie pamięta nikt…

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><br />

Płyta tygodnia: Sonbird – Świetnie

Po dekadzie działalności zespół Sonbird powraca z drugim albumem studyjnym zatytułowanym „Świetnie” – materiałem, który dla grupy stał się nie tylko artystycznym przełomem, lecz także symbolicznym domknięciem kilku trudnych lat i otwarciem zupełnie nowego etapu. To płyta dojrzalsza, odważniejsza i bardziej świadoma niż wszystko, co Sonbird nagrali do tej pory.

Droga do powstania albumu była pełna zakrętów. W latach 2020–2023 zespół przygotował dwa pełne zestawy utworów, z których niemal cały materiał trafił do szuflady. Dopiero najnowsze kompozycje okazały się w pełni oddawać emocje i doświadczenia ostatnich lat. Jak podkreślają muzycy, dziś znajdują się w najlepszym momencie swojej kariery – otoczeni właściwymi ludźmi, zgodni i gotowi realizować swoje muzyczne wizje.

„Świetnie” to album o emocjach, relacjach i dorastaniu. Zespół opowiada o rozstaniach, zauroczeniach, wspomnieniach z dzieciństwa i o nauce szczerości wobec samego siebie. Po raz pierwszy Sonbird otworzyli się także na współpracę przy tekstach, traktując ją jako naturalny krok w rozwoju.

Tracklista: