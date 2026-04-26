Nowości muzyczne #18/2026

Korn – Reward The Scars
Pionierzy nu metalu powrócili z zaskakującym, premierowym materiałem. Bez wcześniejszych zapowiedzi grupa opublikowała singiel „Reward The Scars”, który powstał jako część ścieżki dźwiękowej do nadchodzącego dodatku Diablo IV: Lord of Hatred. Rozszerzenie gry zadebiutuje 28 kwietnia na wielu platformach.
Nowy utwór to pierwsza premierowa kompozycja zespołu od czasu albumu „Requiem” z 2022 roku, a jednocześnie sygnał, że formacja ponownie wchodzi w okres wzmożonej aktywności studyjnej. Równolegle muzycy pracują nad kolejną płytą, której szczegóły mogą zostać ujawnione jeszcze w tym roku.
Zespół zagra 17 listopada 2026 r. w krakowskiej Tauron Arenie. Koncert jest wyprzedany.
Walijski zespół MORN, jedna z najświeższych i najbardziej rozgorączkowanych formacji młodej sceny post‑punkowej w Wielkiej Brytanii, wypuścił swój nowy singiel „The Standard Model”. Utwór ukazał się nakładem labelu Speedy Wunderground i ponownie został wyprodukowany przez Dana Careya, który odpowiadał także za ich debiutancki „Modern Man”.
„The Standard Model” to surowy, nerwowy i napędzany dwoma chwytliwymi riffami numer, który zespół określa jako swoje najbardziej żywiołowe i najmniej poważne nagranie. Wokalista i gitarzysta Robert Riba podkreśla, że utwór to komentarz do „powszechnie nielubianej postaci, która w finale kompozycji dosłownie obraca się w pył”. Całość została zarejestrowana na żywo w niewielkim studiu Careya w Streatham, co słychać w intensywności i bezpośredniości brzmienia.
1. Kilka ulubionych miejsc
2. Elwira
3. Świetnie
4. Ten sam film
5. Yeyeye
6. Labirynt
7. Gdzieś nad Wisłą
8. Zadzwoń do mnie
9. Spadam stąd
10. Mija miłość
