28 kwietnia, 2026

Politechnika Białostocka unowocześniła Laboratorium Urządzeń Wielkoprądowych. Nowe możliwości dla energetyki przyszłości

fot. Dariusz Piekut/PB
Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej uruchomił zmodernizowane Laboratorium Urządzeń Wielkoprądowych – jedno z najbardziej zaawansowanych stanowisk dydaktyczno-badawczych tego typu w regionie. Nowa infrastruktura pozwala prowadzić badania nad funkcjonowaniem współczesnych systemów elektroenergetycznych, w tym mikrosieci z udziałem odnawialnych źródeł energii, magazynów energii oraz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Nowe laboratorium nie jest klasycznym zestawem pojedynczych stanowisk pomiarowych. To zintegrowany system, który odwzorowuje rzeczywiste warunki pracy nowoczesnych sieci energetycznych.

– Laboratorium zostało wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z zakresu energetyki i pozwala testować technologie, które dopiero stają się standardem w branży – podkreśla dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Studenci mogą tu zobaczyć, jak w praktyce wygląda zarządzanie energią, stabilność sieci i jej odporność na zmienne warunki pracy.

Stanowisko integruje różne elementy systemu elektroenergetycznego – od źródeł energii, przez magazyny, aż po odbiorniki i systemy sterowania.

– Możemy odtwarzać sytuacje występujące w rzeczywistych systemach elektroenergetycznych i analizować je w kontrolowanym środowisku – wyjaśnia Maciej Krajewski, prezes APS S.A., firmy współtworzącej koncepcję laboratorium.

Zmodernizowane laboratorium wspiera kształcenie studentów wielu kierunków Wydziału Elektrycznego, w tym elektrotechniki, ekoenergetyki, elektroniki i telekomunikacji oraz obszarów związanych z cyfryzacją przemysłu. Łączy zagadnienia elektroenergetyki, automatyki i systemów przemysłowych, odpowiadając na potrzeby współczesnej gospodarki.

Dzięki nowej infrastrukturze studenci mają możliwość pracy na rozwiązaniach zbliżonych do tych stosowanych w przemyśle. Pozwala to lepiej przygotować ich do przyszłej pracy zawodowej w sektorze energetycznym i technologiach związanych z zieloną transformacją.

Modernizacja laboratorium została zrealizowana w ramach projektu „PB 5.0 – dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Białostockiej do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji”, wzmacniając potencjał uczelni w obszarze nowoczesnej energetyki i badań aplikacyjnych.

(pc)

Najnowsze wiadomości
Politechnika Białostocka unow ... więcej
Zwycięzcy Invent Your Game 20 ... więcej
szkoła karpia
Wiedźmińska przygoda wraca n ... więcej
Wakacje w Korei Południowej i ... więcej
Nowości muzyczne #18/2026 ... więcej
