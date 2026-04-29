29 kwietnia, 2026

Julita Balejko: taniec ludowy przeżywa renesans

Obchodzony dziś Międzynarodowy Dzień Tańca to święto wszystkich, którzy wierzą, że ruch może opowiadać historie, budować wspólnotę i przekazywać tradycję. Właśnie dlatego dzisiejszym gościem Radia Akadera była Julita Balejko – tancerka, choreografka i instruktorka z 29-letnim doświadczeniem, a od niedawna także kierowniczka artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”.

„Ludzie tańczyli od zawsze. Samo oglądanie tańca wzbudza w nas emocje. Jest to przede wszystkim ładne, a my lubimy ładne rzeczy…” – mówił gość „Dobrego poranka”.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Jakuba Korotkicha z Julitą Balejko z ZPiT „Kurpie Zielone”. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat roli tańca i obecności folkloru we współczesnym świecie.

 

(kk)

