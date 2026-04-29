O bezpieczeństwie pracy w Politechnice Białostockiej. Konferencja „Wizja ZERO – od świadomości do działania”

29 kwietnia, 2026

Uczestnicy konferencji uczcili minutą ciszy ofiary wypadków w pracy. fot. Paweł Cybulski

W Politechnice Białostockiej odbyła się konferencja „Wizja ZERO – od świadomości do działania”, poświęcona problematyce wypadków przy pracy oraz sposobom ich zapobiegania. Spotkanie zgromadziło ekspertów, którzy analizowali zarówno przyczyny zdarzeń, jak i ich społeczne konsekwencje.

Strategia „Wizji ZERO” opiera się na założeniu, że wszystkim wypadkom można zapobiec poprzez odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu pracowników. Uczestnicy konferencji podkreślali, że wypadki przy pracy to nie tylko statystyki, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Podczas wydarzenia omawiano konkretne rozwiązania, które mogą ograniczyć ryzyko wypadków, a także znaczenie edukacji i budowania świadomości wśród pracowników oraz pracodawców. Ważnym elementem konferencji była również premiera spotu profilaktycznego „Do Domu. Zawsze”, przygotowanego we współpracy z Jagiellonią Białystok. Materiał ma zwracać uwagę na odpowiedzialność za bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Eksperci zwrócili uwagę, że mimo prowadzonych działań prewencyjnych poziom wypadkowości w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie. Dlatego kluczowe znaczenie ma dalsze wzmacnianie współpracy między instytucjami oraz konsekwentne rozwijanie działań edukacyjnych.

Konferencja w Politechnice Białostockiej była okazją do wymiany doświadczeń i podkreślenia, że skuteczna poprawa bezpieczeństwa pracy wymaga zaangażowania wszystkich uczestników rynku pracy – od pracowników po instytucje nadzorcze.

(pc)