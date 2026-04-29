29 kwietnia, 2026

Jak zmienia się doradztwo zawodowe? O tym dyskutowali eksperci w Politechnice Białostockiej

fot. Paweł Cybulski
W Politechnice Białostockiej odbyła się konferencja „Nowa era doradztwa zawodowego. Wyzwania – Narzędzia – Perspektywy”, poświęcona przyszłości rynku pracy oraz roli doradców zawodowych w dynamicznie zmieniającym się świecie. Wydarzenie zorganizowano we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli, doradców zawodowych oraz osoby zainteresowane nowoczesnym podejściem do planowania kariery. Głównym celem konferencji była analiza wyzwań, jakie niesie ze sobą zmienność rynku pracy oraz rosnące znaczenie nowych kompetencji.

Uczestnicy dyskutowali o prognozach dotyczących rynku pracy do 2035 roku, w tym o zanikaniu niektórych zawodów i pojawianiu się nowych specjalizacji. Ważnym wątkiem była także transformacja roli doradcy zawodowego – od osoby przekazującej informacje do mentora, który wspiera rozwój kompetencji i pomaga odnaleźć się w rzeczywistości ciągłych zmian.

Podczas konferencji zaprezentowano również nowoczesne narzędzia wykorzystywane w diagnozie potencjału i planowaniu ścieżki kariery. Poruszono temat uczenia się przez całe życie oraz konieczności dostosowania systemu edukacji do potrzeb kolejnych pokoleń, w tym generacji Z i Alpha.

Istotnym elementem spotkania była także prezentacja możliwości, jakie oferują programy międzynarodowe, w tym inicjatywy wspierane przez Erasmus+, które pomagają rozwijać innowacyjne podejścia do edukacji i doradztwa zawodowego.

Konferencja była przestrzenią wymiany doświadczeń i inspiracji, a jej uczestnicy podkreślali, że skuteczne doradztwo zawodowe w nowej rzeczywistości wymaga elastyczności, aktualnej wiedzy o rynku pracy oraz umiejętności pracy z różnorodnymi grupami odbiorców.

Posłuchaj relacji z konferencji tutaj:

(pc)

