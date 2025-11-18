Home Wiadomości Podróże z Erasmusem na Cyprze – basen na uczelni i 15 godzin zajęć tygodniowo na Neapolis University Pafos

Wiadomości

18 listopada, 2025

Podróże z Erasmusem na Cyprze – basen na uczelni i 15 godzin zajęć tygodniowo na Neapolis University Pafos

Podróże z Erasmusem na Cyprze, fot. Eliasz Turecki
Jakie są różnice w studiowaniu, życie i kulturze pomiędzy Białymstokiem a Pafos? O to w ramach audycji „Podróże z Erasmusem na Cyprze” pytała Hanna Kość dwoje studentów Politechniki Białostockiej. 

 

Wśród około 20 polskich studentów, którzy semestr zimowy spędzają na Erasmusie w cypryjskim Pafos, są też dwie osoby z Białegostoku. To Hanna  Biedrzycka i Eliasz Turecki, studenci turystyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, którzy aktualnie uczą się w Neapolis University Pafos na Wydział Biznesu i Finansów. 

Jak mówią – Cypr to strzał w dziesiątkę. Pogoda, morze i widoki sprawiają, że życie tutaj płynie spokojniej i przyjemniej. Uczelnia robi wrażenie, bo na kampusie jest chociażby basen. Zajęcia są długie, bo aż trzygodzinne, głównie teoretyczne, ale bardzo przydatne także w turystyce. W sumie studenci mają pięć przedmiotów, co daje około 15 godzin zajęć tygodniowo. W ofercie Neapolis University są też kierunki takie jak ekonomia, medycyna, informatyka czy marketing.

Studenci zdążyli już zobaczyć Blue Lagoon, odwiedzić północ wyspy, a w planach mają Larnakę i Nikozję. Jak podkreślają, Erasmus to najlepsza okazja, by poznać nową kulturę i codzienność.

We środę (18.11) w audycji „Podróże z Erasmusem na Cyprze” będzie okazja poznać kolejną uczelnię z wyspy Afrodyty – Politechnikę Cypryjską, która znajduje się w Limassol. (hk)

 

Podróże z Erasmusem na Cyprze – Neapolis University Pafos:

 

Podróże z Erasmusem na Cyprze, fot. Hanna Kość

 

