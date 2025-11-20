Podróże z Erasmusem na Cyprze – CUT Radio i event dla studentów w Politechnice Cypryjskiej

20 listopada, 2025

Podróże z Erasmusem na Cyprze, fot. Hanna Kość Podróże z Erasmusem na Cyprze, fot. Hanna Kość

W kolejnej audycji „Podróży z Erasmusem na Cyprze” Hanna Kość poczuła się jak na rodzimej uczelni – Politechnice Białostockiej, bo miała okazję zrelacjonować event dla studentów zorganizowany wspólnie przez CUT Radio i Cyprus University of Technology.

Samo centrum uczelni w Limassol tętniło życiem, zabawą, muzyką i quizem o potrzebach wszystkich studentów. CUT Radio nadawało swój program puszczając muzykę i rozmawiając ze studentami, a biuro ds. różnorodności i inkluzyjności zorganizowało konkurs, w którym można było wygrać darmową kawę. Politechnika Cypryjska dąży do pełnej otwartości. To proces wymagający ciągłej pracy, ponieważ studenci mają różne potrzeby, a uczelnia rozwija system, który pozwoli je lepiej rozpoznawać i wspierać młodych ludzi.

Z otwartej przestrzeni w sercu uczelni, Hanna Kość przeniosła się do CUT Radio, gdzie spotkała się z Aliką i Marcusem – jedynymi pełnoetatowymi pracownikami akademickiej stacji, która nadaje przez całą dobę, ale tylko przez kilka godzin dzienne są audycje tworzone przez studentów-wolontariuszy. Rozgłośnia współpracuje z uczelnią przy wydarzeniach i oferuje studentom możliwość nagrywania podcastów oraz realizacji projektów audio.

W ostatniej audycji „Podróże z Erasmusem na Cyprze” poznacie samo Limassol, czyli miasto, gdzie przez pięć dni stacjonuje Hanna Kość, bo tam mieście się Politechnika Cypryjska. (hk)

Podróże z Erasmusem na Cyprze – CUT Radio:

