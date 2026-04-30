Od Politechniki do projektowania przestrzeni – historia Joanny Malitki
Joanna Malitka
fot. Paweł Cybulski
Jak wygląda droga od studiów technicznych do pracy pełnej kreatywności i wrażliwości na detale? O tym w najnowszej odsłonie audycji „Drogi Kariery”, w której rozmawiamy z absolwentami Politechniki Białostockiej.
Gościem programu była Joanna Malitka – projektantka wnętrz z wieloletnim doświadczeniem, która opowiada o swoich początkach, studiach na kierunku architektura i urbanistyka oraz o tym, jak odkryła swoją zawodową ścieżkę. W rozmowie nie brakuje wspomnień z uczelni, refleksji o pierwszych projektach i wyzwaniach, jakie stoją przed młodymi projektantami.
To także opowieść o tym, jak pasja do tworzenia przestrzeni, dbałość o detale i praca z klientem przekładają się na realne realizacje – od mieszkań po przestrzenie komercyjne.
Posłuchaj rozmowy i sprawdź, jak wyglądała droga kariery Joanny Malitki:
×
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.