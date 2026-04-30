Międzynarodowa współpraca i nauka bez granic – posłuchaj rozmowy z prof. Nataliyą Hots

Nauka coraz częściej przekracza granice państw i łączy środowiska akademickie wokół wspólnych wyzwań. O współpracy międzynarodowej, badaniach naukowych i roli metrologii w zrównoważonym rozwoju rozmawialiśmy na antenie Radia Akadera.

Gościem naszego studia była prof. Nataliya Hots – profesor wizytująca na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, na co dzień związana z Politechniką Lwowską. W trakcie pobytu w Białymstoku prowadzi zajęcia, seminaria oraz spotkania ze studentami i pracownikami uczelni, jednocześnie rozwijając współpracę między obiema instytucjami.

W rozmowie poruszała m.in. temat znaczenia metrologii, czyli nauki o pomiarach, a także jej zastosowania w realizacji celów zrównoważonego rozwoju – szczególnie w obszarze efektywności energetycznej. Nie zabrakło również wątków dotyczących funkcjonowania uczelni technicznych w Ukrainie oraz planów na przyszłe wspólne projekty naukowe.

Posłuchaj rozmowy i dowiedz się, jak wygląda współpraca naukowa ponad granicami:

