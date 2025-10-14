Home Wiadomości Drugi dzień Erasmus Days w Politechnice Białostockiej. W spotkaniach uczestnicą także wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności

Wiadomości

14 października, 2025

Drugi dzień Erasmus Days w Politechnice Białostockiej. W spotkaniach uczestnicą także wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności

Erasmus Days, fot Dariusz Piekut / PB
Politechnika Białostocka widząc bardzo duży potencjał w wymianie międzynarodowej studentów i pracowników włącza się do świętowania ogólnoświatowych Erasmus Days. We wtorek (14.10) o możliwościach podróżowania w czasie studiów dowiadywano się na Wydziale Inżynierii Zarządzania i na Wydziale Architektury.

 

W spotkaniach na wydziałach gościnnie biorą udział wolontariusze, uczestniczący w projekcie My Green University 2.0 organizowanym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności – mówi Oksana Lojan z Gruzji.

– Jestem tutaj nie tylko ze względu na promocję zielonych postaw w programie My Green University, ale również po to, aby tworzyć materiały promocyjne i uczestniczyć w Erasmus Days. Wyjazdy są bardzo ważne, głównie ze względu na zbieranie nowych doświadczeń, zawiązywania nowych przyjaźni i nowych relacji w młodym wieku – mówi wolontariuszka z Gruzji. 

W środę (15.10) w ramach Erasmus Days odbędzie Dzień Portugalski. Od 10:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia będą warsztaty, wystawa fotografii oraz spotkania z ambasadą Portugalii. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

Czytaj także: 

Politechnika Białostocka będzie świętować Dzień Portugalski 

W Politechnice Białostockiej rozpoczęła się rekrutacja na Erasmusa. Jak, gdzie i dlaczego warto wyjechać można dowiedzieć się na Erasmus Day 

Zrównoważony rozwój w praktyce – w Politechnice Białostockiej rozpoczęła się edycja My Green University

Najnowsze wiadomości
Krzysztof Grabowski, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych, podczas rozmowy w studiu Radia Akadera.
Uprawnienia młodych ojców w ... więcej
24 godzinne aktywności podcza ... więcej
Drugi dzień Erasmus Days w Po ... więcej
Wystawa „Ptaki mówią po po ... więcej
2024-10_niesamowita-maszyna_VII-edycja_ogolna_www kopia
Niesamowita Maszyna 2026: Poli ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.