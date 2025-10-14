Drugi dzień Erasmus Days w Politechnice Białostockiej. W spotkaniach uczestnicą także wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności

14 października, 2025

Erasmus Days, fot Dariusz Piekut / PB Erasmus Days, fot Dariusz Piekut / PB

Politechnika Białostocka widząc bardzo duży potencjał w wymianie międzynarodowej studentów i pracowników włącza się do świętowania ogólnoświatowych Erasmus Days. We wtorek (14.10) o możliwościach podróżowania w czasie studiów dowiadywano się na Wydziale Inżynierii Zarządzania i na Wydziale Architektury.

W spotkaniach na wydziałach gościnnie biorą udział wolontariusze, uczestniczący w projekcie My Green University 2.0 organizowanym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności – mówi Oksana Lojan z Gruzji.

– Jestem tutaj nie tylko ze względu na promocję zielonych postaw w programie My Green University, ale również po to, aby tworzyć materiały promocyjne i uczestniczyć w Erasmus Days. Wyjazdy są bardzo ważne, głównie ze względu na zbieranie nowych doświadczeń, zawiązywania nowych przyjaźni i nowych relacji w młodym wieku – mówi wolontariuszka z Gruzji.

W środę (15.10) w ramach Erasmus Days odbędzie Dzień Portugalski. Od 10:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia będą warsztaty, wystawa fotografii oraz spotkania z ambasadą Portugalii. (hk)

Relacja Hanny Kość:

