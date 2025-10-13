W Politechnice Białostockiej rozpoczęła się rekrutacja na Erasmusa. Jak, gdzie i dlaczego warto wyjechać można dowiedzieć się na Erasmus Days

13 października, 2025

Erasmus Days, fot. Hanna Kość Erasmus Days, fot. Hanna Kość

Podróże kształcą – również w czasie studiów. Jak to zrobić, aby wyjechać na studia za granicę, można dowiedzieć się na Erasmus Days, które przez 4 dni potrwają w Politechnice Białostockiej. Na każdym wydziale można spotkać stoisko informacyjne.

W tym semestrze do Politechniki Białostockiej przyjechało prawie 260 studentów z zagranicy, a około stu studentów wyjechało na inne uczelnie w Europie.

– Już byłam raz w Portugalii w poprzednim semestrze i było bardzo fajnie, super i dlatego chcę jeszcze raz wyjechać. Na Erasmusie jest trochę inny system nauki. Mam wrażenie, że w Polsce trochę więcej wymagają niż tam, więc to jest też duży plus, że ma się więcej czasu na podróżowanie i zwiedzanie. Bardzo polecam i uważam, że to było najlepsze przeżycie w moim życiu i z chęcią je powtórzę – mówi Zuzanna Dzierżanowska, studentka inżynierii środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

A rekrutacja na wyjazdy na semestr letni już się rozpoczęła. – Pierwszym etapem rekrutacji są kwalifikacje językowe. One trwają do 17 października. Jeżeli studenci ubiegający się o wyjazd posiadają certyfikaty językowe, których lista wymieniona jest na naszej stronie, mogą posłużyć się tymi certyfikatami. Jeśli nie, mogą wziąć udział w kwalifikacjach językowych, czyli w takim egzaminie online .Do tego egzaminu przystępują do 20 października. Drugi etap odbywa się w USOS-ie. Tam studenci między 21 a 22 października wybierają uczelnie, do których chcieliby wyjechać, to są uczelnie pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. Tu mówimy o wyjazdach semestralnych, ale to nie jest jedyna opcja. Informacje o praktykach studenckich i innych formach wyjazdów, takich jak też szkoły letnie, blended intensive programs, czyli tak zwane BIPy, ale też wyjazdy w ramach wolontariatu, są na stronie internetowej – tłumaczy Magdalena Kadłubowska z Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych.

Erasmus Days, na których można przekonać się dlaczego warto wyjechać, a także jak to zrobić, potrwają do czwartku (16.10). We wtorek (14.10) stoisko będzie na Wydziale Architektury i na Wydziale Elektrycznym. (hk)

Relacja Hanny Kość: