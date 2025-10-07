Home Wiadomości Zrównoważony rozwój w praktyce – w Politechnice Białostockiej rozpoczęła się edycja My Green University

Wiadomości

7 października, 2025

Zrównoważony rozwój w praktyce – w Politechnice Białostockiej rozpoczęła się edycja My Green University

My green university, źródło: Biblioteka Politechniki Białostockiej
Zrównoważony rozwój zaczyna się od małych kroków – czasem od rozmowy, wspólnego warsztatu czy pomysłu na zazielenienie uczelni. Takie właśnie działania podejmują uczestnicy drugiej edycji programu My Green University, który do 19 października trwa w Politechnice Białostockiej.

 

Na kampus przyjechało ośmiu wolontariuszy z Gruzji, Ukrainy, Indii, Węgier, Francji, Algierii i Turcji. Towarzyszą im studenci Politechniki Białostockiej. Wspólnie angażują się w życie lokalnej społeczności i promują postawy proekologiczne.

– Zrównoważony rozwój jest bardzo ważny dla przyszłości, dlatego warto się dowiadywać na ten temat. To jest naprawdę świetna okazja, aby w jakiś sposób zmienić nasz świat, bo zwracamy tutaj dużą uwagę na pewne kwestie związane ze zmianami klimatu. To kluczowe w dzisiejszych czasach – mówią uczestnicy My Green University.

W programie nie brakuje też warsztatów. Jeden z nich poświęcony był rozwiązywaniu konfliktów w grupie międzynarodowej.

– Mieliśmy taki eksperyment, który pokazał, jak bardzo łatwo i szybciutko dochodzi do konfliktów ze względu na pewne wartości i oczekiwania. Później rozmawialiśmy o tym, jak te konflikty rozwiązywać, jak dojść do porozumienia i jak współpracować tak, żeby każdy był usatysfakcjonowany – mówi dr Joanny Szydło, pełnomocnik do spraw równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Politechnice Białostockiej.

My Green University to część strategii „Moja Zielona Politechnika”, w ramach którego wolontariusze będą również sadzić rośliny na kampusie. Program pokazuje, że warto jest myśleć globalnie, a  działać lokalnie, jak również , że troska o środowisko to nie tylko hasło, ale wspólne działanie, które łączy ludzi i kultury. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

Najnowsze wiadomości
40 uczniów polonijnych odkryw ... więcej
Zrównoważony rozwój w prakt ... więcej
Kobieta z kręconymi włosami i okularami siedzi przy stole w studiu Radia Akadera. W tle widoczne logo „Akadera 87.7 FM”.
Mediacja zamiast konfliktu. Dr ... więcej
konferencja mediacja
Międzynarodowa konferencja na ... więcej
Naklejki w albumie programu lojalnościowego
Białystok: 42-latek zatrzyman ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.