13 października, 2025

Politechnika Białostocka będzie świętować Dzień Portugalski

Dzień Hiszpański 2024, fot. Dariusz Piekut
Portugalia to kraj wyjątkowo bliski Politechnice Białostockiej. Studenci uczelni chętnie tam wyjeżdżają, a jeszcze liczniej do Białegostoku przyjeżdżają młodzi Portugalczycy, dlatego też w środę (15.10) na uczelni odbędzie się Dzień Portugalski w ramach Erasmus Days.

 

Rocznie na wymianę akademicką z portugalskimi uczelniami decyduje się około 70 studentów Politechniki Białostockiej. Podobna liczba młodych osób studiuje na największej uczelni technicznej w regionie. 

– Od wielu lat Portugalia jest w naszej pierwszej trójce, razem z Hiszpanią i z Turcją, cały czas na tym podium jest zarówno, jeżeli chodzi o wyjazdy naszych studentów, jak też przyjazdy z tych ciepłych, dalekich krajów do Politechniki Białostockiej – mówi prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

W programie Dnia Portugalskiego znalazły się warsztaty, wystawa fotografii, spotkania z ambasadą Portugalii i koncert muzyki fado.

– Będziemy się łączyć z uczelniami, z którymi współpracujemy, będziemy mówić dlaczego warto tam jechać czy do nas przyjeżdżać, dlaczego warto współpracować. Ale chodzi nam też o to, żeby przybliżyć kulturę i język, żeby nasi nauczyciele, studenci, doktoranci chcieli wyjeżdżać, chcieli współpracować i z Portugalią, ze swoimi kolegami z Portugalii, ale też z innych krajów, bo tylko taka wielonarodowościowa, wielokulturowa społeczność akademicka ma szansę naprawdę wielkiego rozwoju.

Dzień Portugalski odbędzie się w środę (15.10), początek o 10:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Natomiast od 18:00 w Nie Teatrze zaplanowano wieczór portugalski z portugalskim poczęstunkiem i muzyką na żywo. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja miejsc. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej w ramach audycji „Podróże z Erasmusem”:

 

Program Dnia Portugalskiego w Politechnice Białostockiej:

10.00-13.40 – hol CNK

  • wystawa „Descubra Portugal com o Erasmus +” inspirowana doświadczeniami pracowników PB
  • stoiska z materiałami uczelni partnerskich z Portugalii (podczas bloku spotkań w języku angielskim)

 10.30-13.30 Blok spotkań w języku angielskim (otwarte tylko dla pracowników i studentów Politechniki Białostockiej – wymagana rejestracja poprzez formularz 

10:30 – Uroczyste otwarcie Dnia Portugalskiego przez Rektor PB i/lub Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej 

10:35 – Prezentacje przedstawicieli Ambasady Portugalii w Polsce: Ambasadora Mario Rui dos Santos Miranda Duarte oraz Representante do Camões em Varsóvia e em Lublin José Carlos Costa Dias 

11:15 – Krótki kurs języka portugalskiego oraz ciekawostki o kulturze Portugalii – łączenie online z uczelnią z Madery (Cenil Centro de LÍnguas LDA / ISAL) 

11:45 – Panel „Portuguese partners of BUT – is it worth to cooperate? – prezentacja dotychczasowych efektów współpracy oraz dyskusja online z uczelniami partnerskimi w Portugalii (Cenil Centro de LÍnguas LDA / ISAL, Instituto Politecnico de Portalegre, Universidade da Beira Interior, Politecnico Castelo Branco)

12:30 – „Rozkład jazdy” dalszych wydarzeń w ramach Dnia Portugalskiego 

12:30 – Smaki Portugalii – poczęstunek w stylu portugalskim dla uczestników wydarzenia 

13:00 – Konkurs z nagrodami  

13:15 – Portugalia z Programem Erasmus+ – doświadczenia z wymiany pracowniczej w ramach Programu Erasmus+ (H.Bramska i M.Śleszyńska) 

13:30-13:40 – prezentacja dotycząca możliwości związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników 

Warsztaty

I blok warsztatów – 12.30-14.30:

12:30-14:30 – Smaki Portugalii – (warsztaty kulinarne) GRUPA 1 

12:30-14:30 – warsztaty Azuliana (malowanie ceramiki) GRUPA 2 

II blok warsztatów – 14.30-16.30:

14:30-16:30 – Smaki Portugalii – (warsztaty kulinarne) GRUPA 3 

14:40-16:40 – warsztaty Azuliana (malowanie ceramiki) GRUPA 4 

Wieczór portugalski – 18.00-22.30

  • Poznaj Portugalię – Prezentacja pracowników PB (Jolanta Piekut i Małgorzata Smorczewska)
  • Konkursy z nagrodami
  • Poznaj Portugalię – Prezentacja studentów (Gabriela Sawicka i Kacper Jacewicz)
  • Moje spojrzenie na Portugalię – Prezentacja Edyty Ribeiro
  • Występ zespołu Astrolabe – Muzyka Fado
  • Poczęstunek dla uczestników wydarzenia
  • Zabawa z muzyką portugalską
