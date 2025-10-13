Politechnika Białostocka będzie świętować Dzień Portugalski

13 października, 2025

Dzień Hiszpański 2024, fot. Dariusz Piekut Dzień Hiszpański 2024, fot. Dariusz Piekut

Portugalia to kraj wyjątkowo bliski Politechnice Białostockiej. Studenci uczelni chętnie tam wyjeżdżają, a jeszcze liczniej do Białegostoku przyjeżdżają młodzi Portugalczycy, dlatego też w środę (15.10) na uczelni odbędzie się Dzień Portugalski w ramach Erasmus Days.

Rocznie na wymianę akademicką z portugalskimi uczelniami decyduje się około 70 studentów Politechniki Białostockiej. Podobna liczba młodych osób studiuje na największej uczelni technicznej w regionie.

– Od wielu lat Portugalia jest w naszej pierwszej trójce, razem z Hiszpanią i z Turcją, cały czas na tym podium jest zarówno, jeżeli chodzi o wyjazdy naszych studentów, jak też przyjazdy z tych ciepłych, dalekich krajów do Politechniki Białostockiej – mówi prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

W programie Dnia Portugalskiego znalazły się warsztaty, wystawa fotografii, spotkania z ambasadą Portugalii i koncert muzyki fado.

– Będziemy się łączyć z uczelniami, z którymi współpracujemy, będziemy mówić dlaczego warto tam jechać czy do nas przyjeżdżać, dlaczego warto współpracować. Ale chodzi nam też o to, żeby przybliżyć kulturę i język, żeby nasi nauczyciele, studenci, doktoranci chcieli wyjeżdżać, chcieli współpracować i z Portugalią, ze swoimi kolegami z Portugalii, ale też z innych krajów, bo tylko taka wielonarodowościowa, wielokulturowa społeczność akademicka ma szansę naprawdę wielkiego rozwoju.

Dzień Portugalski odbędzie się w środę (15.10), początek o 10:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Natomiast od 18:00 w Nie Teatrze zaplanowano wieczór portugalski z portugalskim poczęstunkiem i muzyką na żywo. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja miejsc. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej w ramach audycji „Podróże z Erasmusem”:

Program Dnia Portugalskiego w Politechnice Białostockiej:

10.00-13.40 – hol CNK

wystawa „Descubra Portugal com o Erasmus +” inspirowana doświadczeniami pracowników PB

stoiska z materiałami uczelni partnerskich z Portugalii (podczas bloku spotkań w języku angielskim)

10.30-13.30 Blok spotkań w języku angielskim (otwarte tylko dla pracowników i studentów Politechniki Białostockiej – wymagana rejestracja poprzez formularz



10:30 – Uroczyste otwarcie Dnia Portugalskiego przez Rektor PB i/lub Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

10:35 – Prezentacje przedstawicieli Ambasady Portugalii w Polsce: Ambasadora Mario Rui dos Santos Miranda Duarte oraz Representante do Camões em Varsóvia e em Lublin José Carlos Costa Dias

11:15 – Krótki kurs języka portugalskiego oraz ciekawostki o kulturze Portugalii – łączenie online z uczelnią z Madery (Cenil Centro de LÍnguas LDA / ISAL)

11:45 – Panel „Portuguese partners of BUT – is it worth to cooperate? – prezentacja dotychczasowych efektów współpracy oraz dyskusja online z uczelniami partnerskimi w Portugalii (Cenil Centro de LÍnguas LDA / ISAL, Instituto Politecnico de Portalegre, Universidade da Beira Interior, Politecnico Castelo Branco)

12:30 – „Rozkład jazdy” dalszych wydarzeń w ramach Dnia Portugalskiego

12:30 – Smaki Portugalii – poczęstunek w stylu portugalskim dla uczestników wydarzenia

13:00 – Konkurs z nagrodami

13:15 – Portugalia z Programem Erasmus+ – doświadczenia z wymiany pracowniczej w ramach Programu Erasmus+ (H.Bramska i M.Śleszyńska)

13:30-13:40 – prezentacja dotycząca możliwości związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników

Warsztaty

I blok warsztatów – 12.30-14.30:

12:30-14:30 – Smaki Portugalii – (warsztaty kulinarne) GRUPA 1

12:30-14:30 – warsztaty Azuliana (malowanie ceramiki) GRUPA 2

II blok warsztatów – 14.30-16.30:

14:30-16:30 – Smaki Portugalii – (warsztaty kulinarne) GRUPA 3

14:40-16:40 – warsztaty Azuliana (malowanie ceramiki) GRUPA 4

Wieczór portugalski – 18.00-22.30