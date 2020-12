Zamiast 15. edycji będzie The Best of 14. Żubroffka

Listopad 30, 2020

W tym tygodniu miała rozpocząć się 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubroffka w Białymstoku. Z powodu epidemii koronawirusa wydarzenie zostało przeniesione na następny rok.

Organizatorzy imprezy, jednak twierdzą, że grudzień bez ŻUBROFFKI jest jak zima bez śniegu, dlatego przygotowali coś dla swoich widzów. The Best of 14. Żubroffka, czyli pokaz filmów nagrodzonych podczas ubiegłorocznej edycji festiwalu.

– Proponujemy widzom pigułkę pocieszenia w postaci najlepszych filmów. Przygotowaliśmy cztery zestawy, będą dostępne jednocześnie, będzie można je obejrzeć w dowolnych konfiguracjach. Filmy nagrodzone w konkursach polskich, dwa zestawy i dwa zestawy produkcji nagrodzonych w konkursach międzynarodowych. Jest to crème de la crème ubiegłorocznej edycji, filmy, które zostały docenione przez jurorów oraz publiczność – zapowiadała Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Bezpłatne seanse odbędą się za pośrednictwem platformy mojeekino.pl – 2 i 3 grudnia. (ea/mc)