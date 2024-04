Wiosenny program Radia Akadera

8 kwietnia, 2024

Wiosna w Radiu AKADERA

Fajną muzę gracie w Radiu AKADERA – zagadnęła niedawno znajoma w rozmowie o przyszłości mediów akademickich. Trudno nie zgodzić się z opinią o muzycznym formacie naszej stacji, bo gramy trochę inaczej niż trzy pozostałe białostockie rozgłośnie. Gramy w większości starego, dobrego i melodyjnego rocka, chociaż słuchacze znajdą także na naszej antenie rap, hip hop, alternatywę i nastrojowe piosenki z „krainy łagodności”. Rock gramy przez cały rok, i tak też będzie w Radiu AKADERA wiosną, która zaczęła się już na dobre, a od poniedziałku 8 kwietnia 2024 roku zazieleni się też akaderowy eter.

Przede wszystkim pochwalić się chcemy, że od kilku dniu – w Radiu AKADERA – pracujemy na nowoczesnym programie emisyjnym, który nie tylko ułatwia pracę naszym prezenterom, ale – jak pewnie już słyszeliście – znacznie poprawiła się jakość emisji – czyli tak zwany sygnał radiowy. To też dzięki remontowi systemu antenowego, który przeszedł okresowy remont, słuchać nas lepiej i dalej. Na antenie pojawiły się już nowe głosy, niebawem pojawią się też nowe audycje.

W takim więc wiosennym, optymistycznym nastroju zachęcamy do słuchania Radia Akadera, ponieważ będzie czego słuchać. W każdej stacji radiowej ważne są newsy. Nadajemy je o pełnej godzinie, a także o 7.30, 8.30 / 9.30, 13.30 (serwisy akademickie), oraz o 14.30,15.30, 16.30. Informacje przygotowują dla Was Hanna Kość, Julia Łata i Michał Gudewicz.

Zaczynając od 6.00, w programie „Dobry poranek z Radiem AKADERA” prowadzonym przez Michała Czarneckiego – o 6.30 „Przegląd portali naukowych”, za kwadrans 8.00 Jerzy Krupicki w „Drogowskazie” opowiadać będzie o korkach i utrudnieniach na białostockich ulicach. O 9.15, w każdy dzień powszedni felietony: Krzysztofa Szubzdy, Michał Czarneckiego, Małgorzaty Krasowskiej i Wojciecha Koronkiewicza. Od czwartku o 8.15, w piątek o 10.15 i w sobotę o 8.45 „Zjerzony kulturą” – felieton Jerzego Doroszkiewicza.

W programie od 10.00 do 14.00 Ro(c)k z Radiem AKADRA – prowadzonym przez Krzysztofa Sadowskiego – o 11.15 „Studenckie sprawy”. W poniedziałek Julia Lata odwiedzać będzie laboratoria Politechniki Białostockiej, we wtorki Krzysztof Sadowski wraz ze swoim gościem opowiadać będą różne ciekawe historie z historią w tle, w środę „Na sportowo z Radiem AKADERA” – Sebastiana Radziejewskiego i prezentacja sportowych wyczynów studentów PB, w czwartek „Zasięgnąć języka” Hanny Kość, czyli nowinki ze Studium Języków Obcych PB, w piątek Julita Grzywa rozmawia z lekarzami o zdrowiu, a dwie godziny później „Przegląd akademicki” – czyli opowieści o tym co wydarzyło się w Politechnice Białostockiej i w innych uczelniach Białegostoku. O 13.15 w naszym programie kolejne informacje akademickie; we wtorki „Podróże z Erasmusem” – Hanny Kość, w czwartki „Randka z karierą” Julity Grzywy.

W Radiogramie Radia AKADERA od 14.00 do 18.00 prowadzonym przez Hannę Porzuczek sporo rozmów z artystami, muzykami, rockmenami, a 15.45 „Drogowskaz”. W czwartki o 17.05 audycja Konrada Sikory – „Jaga on air”.

Po 18.00, w wieczornym programie Radia AKADERA audycje autorskie: poniedziałek – Lista Przebojów Kultowej AKADERA – Konrada Sikory, a także na zmianę, co dwa tygodnie „Płyty z górnej półki” Adama Musiuka i „Stąd” SzymonaES2Kubasa- czyli rozmowy z białostockimi muzykami o ich dziełach i ostatnich dokonaniach. Wieczorne wtorki to hip hop i rap czyli HOT 88,7 FM prowadzone przez znanych djów FEJMA i MAXIMA, TRANS MISJA Julity Grzywy i DJ Stasiewicza oraz prześmiewczy „Punkt wrzenia” Piotra Dolińskiego i Szymona Piecki. W środy wieczorową porą Krzysztof Sadowski przeniesie nas „Na granicę cienia” lub w „Audycję marynistyczną”, która nie jest o morzu czy marynarzach, ale rozmaitymi rozmowami o … Maryni. W czwartki w „Lekko przed zmro(c)kiem” Konrad Sikora grywa przepiękne kawałki i ze swadą rozmawia z ich twórcami. O 21.05 „Samorząd bez cenzury” audycja Samorządu Studenckiego PB prowadzona przez Jędrzeja Pogorzelskiego. W piątek „Kultywator” rozpoczynać się będzie o 19.05.

W wiosennym, codziennym programie Radia AKADERA kilka nowych audycji muzycznych: w środę o 21.05 „Młody i Boomer” – czyli Antek- syn i Tomek – ojciec Bień rozmawiają o muzyce, każdy o swojej ulubionej. Powtórka w niedzielę o 10.05. W piątek o 21.05 Tomasz Bień poprowadzi program POPsute piosenki, i audycję tę powtórzymy w sobotę o 16.05.

Naszych słuchaczy zapraszam szczególnie na program, którego jeszcze w polskiej radiofonii nie było. W każdy piątek o 18.05 Krzemek – czyli Sztuczna Inteligencja (AI) rozmawiać będzie z Petrosem Psylosem – utalentowanym młodym informatykiem, pasjonatem AI, absolwentem Politechniki Białostockiej i naszym redakcyjnym kolegą – o tym czy AI zmieni świat, w którym żyjemy na lepszy czy też doprowadzi do tego, że na przykład w Radiu AKADERA wszystkie audycje od wakacji prowadzić będzie tylko Krzemek. „Petrosa Psylosa potyczki z AI” w naszej stacji powtórzymy także w niedzielę o 11.05. Program ten jest pierwszą w Polsce audycją, w której Sztuczna Inteligencja rozmawia z żywym człowiekiem, informatykiem i twórcą systemów informatycznych.

Sobota i niedziela to w Radiu AKADERA muzyka, muzyka i jedno wielkie rockowisko. „Z rana Poranek akademicki” i przegląd wydarzeń z życia PB, a od 8.00 do 12.00 „Sobota z Radiem AKADERA”, Od 12.00 do 16.00 w sobotnim programie prowadzonym przez Jędrzeja Pogorzelskiego także stałe audycje: „Dobry kierunek” o 13.15 i godzinę później Hanny Porzuczek „Projektowanie kariery”. O 17.05 Olga Wyszkowska pomaluje sobotę swoją ulubioną muzyką, natomiast od 19.05 Andrzej Różanowski i Jakub Korotkich zapraszają – na zmianę – na „Biforek z Radiem AKADERA. Trzy godziny później dalszy ciąg muzycznych zabaw czyli „Ginger melenge live” – zagrają Julita Grzywa i DJ Stasiewicz. Odlotowo będzie do północy.

W niedzielę od 6.00 „Przegląd akademicki”, a od 15.00 „Mlody i Boomer” Antka i Tomasza Bień, 11.05 „Psylosa Petrosa potyczki z AI”, od południa przez trzy godziny „Wszystkie natury kultury” Jędrzeja Pogorzelskiego. O 15.05 rozpoczynać będziemy „Rockową niedzielę z Radiem AKADERA”, którą podobnie – jak sobotni biforek – poprowadzą nasi młodzi prezenterzy. O 17.05 SzymonEs2Kubas zaprasza na „Czarne Rzeczy”, a od 20.05 Konrad Sikora na „Blues pod gwiazdami”. Od 22.00 do północy „Koncertowe Radio AKADERA” – czyli fragmenty mega koncertów wybranych przez Konrada Sikorę, na których być może kiedyś byliśmy lub być powinniśmy.

Jeśli ktoś w ciągu dnia nie będzie miał możliwości posłuchania swojego ulubionego programu może włączyć audycję „Przegapiliście to posłuchajcie”, który nadajemy w dni powszednie od 22.05, bo od 23.00 na naszej antenie luz, blues, rock, rap i noc – czyli „Nocne Radio AKADERA – do 6.00. A od szóstej radio nadal gra na 87.7 FM.

Dziękuję, że nas słuchacie i jesteście z nami, bo my z Wami też bardzo lubimy być. I wydaje nam się, że dobrze być ze sobą każdego dnia, o każdej porze dnia, a wiosną to już szczególnie. Powiedzcie też przy okazji swoim znajomym, przyjaciołom i sympatiom o sympatycznym radiu akademickim; bez polityki, agresji i kłótni, ale z dobrą muzą, krótkimi gadkami i przyjaznym flow. A wszystko to na 87 i 7 FM.

Do usłyszenia!

dr Krzysztof Kurianiuk

Dyrektor programowy Radia AKADERA