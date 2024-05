18 października zapraszamy na Koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery.

9 maja, 2024

Ale bomba! Biribom, biribom biribomba. Pojemność 2400 wjedzie na koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery!

Jak wiecie, doceniamy zespoły, które dobrze sobie radzą na naszej liście i organizujemy nasz koncert. W tym roku znowu będziemy się bawić. Gwiazdą będzie grupa Blenders! Wracają! Znamy ich przeboje! Będzie radośnie, będzie funkowo! Ale oczywiście będzie też listowo! Pokażemy nasze lokalne muzyczne bogactwo.

Lista Przebojów Kultowej Akadery to nie jest lista, na którą wrzucamy przeboje. To lista, która kreuje przeboje. Wy te przeboje swoimi głosami kreujecie. A potem wspólnie się bawimy na koncercie. I mam dla Was wiadomość. Spotykamy się w Gwincie 18 października by znów docenić tych, którzy zbierają Wasze głosy.

Z bluesowym pazurem zaprezentuje się zespół Slowhand. Wciąż głosujecie na utwory „Wampir” i „Taki będziesz”.

Chyba nikt nie policzy ile tygodni na liście spędził zespół Lupa. Niedawno co pojawiła się ich nowa płyta i to jaka! Mamy w Białymstoku czym się pochwalić. Rock na wysokim poziomie.

Pojawi się również zespół Rusted Teeth. Niebanalni i gotowi by Was rozgrzać swoim graniem! Młodzi i pełni pasji.

A do tego wielki powrót! Ilo&Friends! Wrócili z nowym singlem, możecie śmiało głosować. No i wrócą u nas koncertowo!

Lista Przebojów Kultowej Akadery to lista dzięki której odkrywamy wspólnie polskie zdolne zespoły i polskich zdolnych twórców. Na tym polega magia radia.

18 października. Gwint. Będzie się działo!

A co tydzień w poniedziałek o 18.00 nowe notowanie Listy Przebojów Kultowej Akadery!