Na początku czerwca odbędzie się festiwal „Podlaskie sploty”

12 maja, 2024

Źródło: UMFC

Warsztaty, pokazy, wystawy, konkursy i publikacje, a wszystko związane z tradycyjnym tkactwem. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku juz po raz piąty zorganizuje festiwal tkactwa „Podlaskie sploty”.

Tegoroczne festiwal odbędzie się w dniach 8-9 czerwca. W centrum Białegostoku stanie kilkadziesiąt stoisk tkackich, w których tkaczki z regionu i Polski zaprezentują swoje dywany, obrusy, narzuty i krajki oraz pokażą, jak pracują na krosnach. Będzie można także wziąć udział w kilkudniowych warsztatach. Do wyboru: tkanina dwuosnowowa, radziuszka, perebory, sejpak i kilim.

Oprócz udziału w pikniku tkackim będzie można obejrzeć pokaz mody inspirowanej tradycyjnym tkactwem, wystawę aranżacji wnętrz z motywami tkackimi, a także dwie ekspozycje tkanin: kilimów ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz radziuszek powstałych w ramach konkursu.

Podlaskie Sploty to projekt, który co roku otrzymuje finansowe wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku to kwota 105 tys. zł. (red)