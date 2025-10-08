Home Wiadomości IX Koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery

Wiadomości

8 października, 2025

IX Koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery

🎸 24 października 2025, Klub Muzyczny Sześcian

To już dziewiąta edycja Koncertu Listy Przebojów Kultowej Akadery – wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz białostockich imprez muzycznych. W tym roku będzie jeszcze głośniej i jeszcze mocniej, bo w Sześcianie zagrają dwie sceny – dwa razy więcej rocka!

Na scenie pojawią się: TSAMNKWL, SEXBOMBA oraz dwa białostockie zespoły – Święci i Godzina 12.
To połączenie rockowej klasyki, punkowej energii i alternatywnego brzmienia, które rozpali publiczność do czerwoności.

Święci to zespół znany z łączenia rocka, rapu i punka, a ich najnowsza płyta „Czarna Masa” (Mystic Production / Musicom) przyciągnęła uwagę takich artystów jak Kazik Staszewski, Tymon Tymański i Marcin Świetlicki. Młodsza formacja Godzina 12 reprezentuje świeżą falę białostockiego rocka, a legendy punkowej sceny – SEXBOMBA – przypomną, czym jest prawdziwa energia na żywo.

Koncert Kultowej Akadery to nie tylko muzyka, ale też spotkanie społeczności słuchaczy Radia Akadera i miłośników gitarowych brzmień.

🎟 Nie masz jeszcze wejściówki? Nic straconego!
Słuchaj Radia Akadera codziennie i zdobądź zaproszenie na to wyjątkowe rockowe wydarzenie!

📍 Klub Muzyczny Sześcian, Białystok
📅 24 października 2025

#Akadera #KultowaAkadera #Koncert #Sześcian #Białystok #Rock

