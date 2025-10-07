Home Wiadomości 40 uczniów polonijnych odkrywa Politechnikę Białostocką w ramach Young Polonia Tech Academy

7 października, 2025

40 uczniów polonijnych odkrywa Politechnikę Białostocką w ramach Young Polonia Tech Academy

Young Polonia Tech Academy, źródło: ALO PB
40 młodych Polaków z Litwy i Ukrainy odkrywa świat nauki w Politechnice Białostockiej. To w ramach projektu Young Polonia Tech Academy. Przez dwa tygodnie uczniowie odwiedzają nowoczesne laboratoria uczelni oraz biorą udział w warsztatach na wydziałach. 

 

Ma to zainteresować młodzież polonijną do podjęcia studiów inżynierskimi – zwłaszcza w Białymstoku.

– Jest ciekawe zobaczyć na tym całym sprzęt, jak studenci i cała uczelnia pracuje nad różnymi badaniami. Przyjechaliśmy uczyć się. Teraz jesteśmy w laboratoriach biotechnologicznych, więc słuchamy i myślimy może o studiach w przyszłości w Polsce. Chciałabym tu studiować, ponieważ jestem Polką – mówią uczestnincy Young Polonia Tech Academy.

Young Polonia Tech Academy to nie tylko nauka, ale też integracja. Uczestnicy wezmą udział w turnieju sportowym, warsztatach kulturowych oraz w dwóch spotkaniach z inspirującymi postaciami: twórcą customowych rowerów Adamem Zdanowiczem oraz popularyzatorem gwary podlaskiej Karolem „Kolorkiem” Stefanowiczem.

Zwieńczeniem projektu będzie Gala Young Polonia Project Day, podczas której uczestnicy zaprezentują swoje pomysły i zdobytą wiedzę. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

