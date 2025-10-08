Podlaskie: Straż Graniczna rozbiła grupę przemytników wykorzystujących balony meteorologiczne

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy wspólnie z wydziałem do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, zatrzymali dwóch obywateli Polski podejrzanych o udział w przemycie wyrobów tytoniowych. Do zatrzymania doszło na terenie gminy Kuźnica, w województwie podlaskim. Obaj zatrzymani to 21-letni mężczyźni, którzy – jak wynika z ustaleń śledczych – mieli wykorzystywać balony meteorologiczne do przerzutu papierosów przez granicę polsko-białoruską.
Zabezpieczone dowody i decyzje sądu
Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli szereg przedmiotów stanowiących dowody w sprawie. Wśród nich znalazły się między innymi:
-
telefony komórkowe,
-
karty SIM,
-
urządzenia do lokalizacji balonów,
-
sprzęt pomocniczy wykorzystywany w procederze przemytu.
Decyzją sądu jeden z zatrzymanych został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy, natomiast wobec drugiego zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami powiązanymi ze sprawą.
Niebezpieczny proceder z użyciem balonów meteorologicznych
Śledczy ostrzegają, że wykorzystywanie balonów meteorologicznych do przemytu papierosów niesie ze sobą poważne zagrożenie. Balony te mogą być napełnione wodorem, który w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. W przypadku zauważenia takiego balonu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby, nie próbując samodzielnie podejmować żadnych działań.
Skala przemytu i straty Skarbu Państwa
Od września ubiegłego roku policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali już 34 osoby powiązane z procederem przemytu papierosów z Białorusi.
Wśród nich było:
-
9 obywateli Polski,
-
16 obywateli Białorusi,
-
9 obywateli Litwy.
W trakcie działań zabezpieczono ponad 2 miliony sztuk papierosów, a straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oszacowano na blisko 3,5 miliona złotych.
Współpraca służb i dalsze działania
Funkcjonariusze podkreślają, że skuteczność działań jest możliwa dzięki ścisłej współpracy Straży Granicznej, Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Służby zapowiadają kontynuację działań wymierzonych w przemytników i osoby zaangażowane w nielegalny handel wyrobami tytoniowymi.
(pc)