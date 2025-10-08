Podlaskie: Straż Graniczna rozbiła grupę przemytników wykorzystujących balony meteorologiczne

8 października, 2025

Balon meteorologiczny na ogrodowej w Białymstoku źródło: KWP Balon meteorologiczny na ogrodowej w Białymstoku źródło: KWP

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy wspólnie z wydziałem do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, zatrzymali dwóch obywateli Polski podejrzanych o udział w przemycie wyrobów tytoniowych. Do zatrzymania doszło na terenie gminy Kuźnica, w województwie podlaskim. Obaj zatrzymani to 21-letni mężczyźni, którzy – jak wynika z ustaleń śledczych – mieli wykorzystywać balony meteorologiczne do przerzutu papierosów przez granicę polsko-białoruską.

Zabezpieczone dowody i decyzje sądu

Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli szereg przedmiotów stanowiących dowody w sprawie. Wśród nich znalazły się między innymi:

telefony komórkowe,

karty SIM,

urządzenia do lokalizacji balonów,

sprzęt pomocniczy wykorzystywany w procederze przemytu.

Decyzją sądu jeden z zatrzymanych został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy, natomiast wobec drugiego zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami powiązanymi ze sprawą.

Niebezpieczny proceder z użyciem balonów meteorologicznych

Śledczy ostrzegają, że wykorzystywanie balonów meteorologicznych do przemytu papierosów niesie ze sobą poważne zagrożenie. Balony te mogą być napełnione wodorem, który w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. W przypadku zauważenia takiego balonu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby, nie próbując samodzielnie podejmować żadnych działań.

Skala przemytu i straty Skarbu Państwa

Od września ubiegłego roku policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali już 34 osoby powiązane z procederem przemytu papierosów z Białorusi.

Wśród nich było:

9 obywateli Polski,

16 obywateli Białorusi,

9 obywateli Litwy.

W trakcie działań zabezpieczono ponad 2 miliony sztuk papierosów, a straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oszacowano na blisko 3,5 miliona złotych.

Współpraca służb i dalsze działania

Funkcjonariusze podkreślają, że skuteczność działań jest możliwa dzięki ścisłej współpracy Straży Granicznej, Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Służby zapowiadają kontynuację działań wymierzonych w przemytników i osoby zaangażowane w nielegalny handel wyrobami tytoniowymi.



(pc)