Siła absolwentów w programie Erasmus+. Spotkanie w Centrum Nowoczesnego Kształcenia

7 października, 2025

Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok, fot. Hanna Kość Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok, fot. Hanna Kość

O roli programów dla absolwentów w budowaniu trwałych, międzynarodowych relacji akademickich będzie mowa na spotkaniu „Doświadczenie, które łączy – spotkanie Alumni”. W środę (08.10) w Centrum Nowoczesnego Kształcenia od 10:00 do 13:30 będą wykłady, rozmowy i warsztaty, które zainspirują do działań w ramach programu Erasmus+.

W spotkaniu wezmą udział dwie uczelnie. Politechnika Białostocka zaprezentuje projekt „Sieć kontaktów – siła społeczności absolwenckiej”, a Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przedstawi inicjatywę „Alma mater carissima”.

– Tym razem będziemy rozmawiać o absolwentach szkół wyższych. Zastanowimy się nad tym, jakie programy moglibyśmy dla nich stworzyć. Przyjrzymy się tym już istniejącym pomysłom nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Będziemy też rozmawiać o tym, co tak naprawdę dają takie programy. Planujemy dużo refleksji, inspiracji i planowanie wspólnych działań – mówi Katarzyna Kochaniak, specjalistka z Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok, które organizuje spotkanie.

Spotkanie „Doświadczenie, które łączy – spotkanie Alumni” skierowane jest do: koordynatorów programu Erasmus+, pracowników biur współpracy międzynarodowej i umiędzynarodowienia, przedstawicieli Biur Karier, Welcome Point, jednostek współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, samorządów lokalnych oraz organizacji wspierających mobilność akademicką, jak i wszystkich osób zainteresowanych rozwojem społeczności Erasmus+. (hk)