Pożar domu na osiedlu Wysoki Stoczek. Strażacy apelują o ostrożność w sezonie grzewczym

8 października, 2025

Dziesięć zastępów strażaków gasiło pożar domu na osiedlu Wysoki Stoczek w Białymstoku. Pożar pojawił się we wtorek (07.10) około 15:00 w budynku mieszkalnym u zbiegu ulic Blokowej i Dziecinnej. Płonęły nieużytkowe poddasze i górna kondygnacja. Akcja gaśnicza, w której na szczęście nikt nie ucierpiał, trwała 5 godzin. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

A wraz z rozpoczętym sezonem grzewczym, strażacy przypominają o konieczności instalowania czujek dymu.

– W domach i w mieszkaniach w okresie jesienno-zimowym wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych czy gazowych. W tym samym czasie odnotowujemy również wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla zwanym cichym zabójcą, gdyż jest niewidoczny, nie ma smaku i nie ma zapachu – mówi młodsza ogniomistrz Justyna Kłusewicz, rzeczniczka prasowa Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Czujka dymu oraz czujka tlenku węgla to pierwsza linia obrony, która w przypadku zagrożenia zaalarmuje nas głośnym sygnałem, umożliwiając szybką ewakuację i wezwanie pomocy. Koszt tych urządzeń jest niewielki, a mogą uratować życie. (red.)