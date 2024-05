Minister nauki spotkał się w Politechnice Białostockiej z rektorami i studentami podlaskich uczelni

13 maja, 2024

Minister Nauki Dariusz Wieczorek, źródło: Politechnika Białostocka

Jakość nauczania, system oceny uczelni, ich współpraca, podwyżki dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych oraz remonty akademików – to zmiany jakie mają wejść do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

O tym rozmawiali w poniedziałek (13.05) rektorzy podlaskich uczelni z Ministrem Nauki Dariuszem Wieczorekiem.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę w tym środowisku, że nakłady na badania i rozwój polskiej nauki to jest kluczowa sprawa dla rozwoju gospodarczego i skoku cywilizacyjnego Polski – Liczy się jakość, a nie ilość uczelni, w związku z czym ta jakość nauczania będzie absolutnie kluczowa. Druga sprawa to oczywiście cały system oceny uczelni, to jest element dyskusji ze wszystkimi środowiskami akademickimi w Polsce, bo też namawiamy do tego, żeby uczelnie ze sobą współpracowały.

Rektorom zależy na ustabilizowaniu warunków funkcjonowania uczelni wyższych.

– Takie wizyty w regionie są bardzo ważne, ponieważ każdy region ma inne potrzeby, inne oczekiwania, a poza tym też możemy pokazać panu ministrowi nasz potencjał – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Było dużo na temat ewaluacji jednostek naukowych, bo od tego zależy finansowanie uczelni, na tej podstawie uczelnię są oceniane przez Ministerstwo, na tej podstawie przyznawane nam są środki finansowe, a poza tym też możemy startować w różnych konkursach i projektach, aby powiększać swój potencjał.

Odbyło się też spotkanie Ministra Nauki Dariusza Wieczorka ze studentami podlaskich uczelni, w trakcie którego rozmawiano również na temat akademików, jak również o stypendiach i finansowaniu kół naukowych. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym planowana jest na koniec roku kalendarzowego.

Relacja Hanny Kość: