Nocna komunikacja miejska wraca do Białegostoku

26 kwietnia, 2024

Fot. UM Białystok Fot. UM Białystok

W majówkę do Białegostoku wróci nocna komunikacja miejska.

Pierwsze autobusy wyjadą na ulice miasta po północy, 1 maja.

– Najpierw zaczynamy od długiego weekendu, później w każdą sobotę i niedzielę – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. – Linii komunikacyjnych będzie 6. Każda z nich będzie wykonywała 7 kursów. Ostatni kurs będzie o godzinie 3:10.

Nocne autobusy Białostockiej Komunikacji Miejskiej będą odjeżdżały z przystanku Sienkiewicza/Rzeka Biała: N1 – w kierunku osiedla TBS, N2 – w kierunku Starosielce PKP, N3 – w kierunku osiedla Nowe Miasto, N4 – w kierunku osiedla Dojlidy Górne, N5 – w kierunku osiedli Jaroszówka i Wyżyny, N6 – w kierunku osiedla Pietrasze i jeden kurs do Wasilkowa.

Pilotażowo, nocne autobusy mają kursować do września, ale jeżeli zainteresowanie mieszkańców będzie duże, nocna komunikacja będzie działała też poza sezonem letnim.

W autobusach linii nocnych będą obowiązywać te same bilety co na liniach dziennych: papierowe, zakupione przez aplikacje, w biletomacie czy kasowniku, opłacone kartą miejską lub płatniczą oraz bilety okresowe imienne i okresowe na okaziciela. Opłaty za przejazd również będą takie same jak w przypadku komunikacji dziennej.

Z rozkładem nocnych autobusów można zapoznać się na komunikacja.bialystok.pl. (jł)