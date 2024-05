Białostocki szpital „Śniadecja” otrzyma specjalistyczny sprzęt

12 maja, 2024

Fot. Krzysztof Duszyński/UMWP Fot. Krzysztof Duszyński/UMWP

Specjalistyczny sprzęt medyczny do badania chorób oczu pozyska Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku.

Białostocka „Śniadecja” otrzymała 400 tys. zł. z budżetu województwa, za co kupi Funduskamera. To wielofunkcyjne urządzenie, które pozwala na wczesne wykrycie niepokojących zmian w oku. Służy do wykonywania angiografii fluoresceinowej, polegającej na ocenie stanu naczyń krwionośnych siatkówki w badaniu dna oka.

Rocznie na Oddziale Chorób Oczu szpitala wojewódzkiego w Białymstoku wykonywanych jest około 44 badań angiografii i 102 badań dna oka. (red.)