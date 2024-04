26 kwietnia, 2024

fot. FB Kresowy Ogród fot. FB Kresowy Ogród

W sobotę (26.04) Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego zamieni się w jarmark ogrodniczy „Kresowy Ogród”. Podczas dwudniowej imprezy zostaną zaprezentowane i sprzedawane różnorodne rośliny do ogrodów, wnętrz, tarasów i balkonów, a także produkty wspierające ich rozwój i pielęgnację.

– Nasi wystawcy, którzy w tym roku przybyli w bardzo dużej ilości – większość tych ludzi, jak nie wszyscy, to są hodowcy tych roślin, czyli precyzyjnie poinformowani jak hodować, jak sadzić, jak pielęgnować. Także kupując od razu można otrzymać pełną informację o roślinach, jak się nimi zajmować. I przede wszystkim to są rzeczy bardzo świeże, po prostu wzięte z ich plantacji i przywiezione do nas na jarmark. Także zapraszamy, na pewno każdy znajdzie roślinę dla siebie – mówi Krzysztof Tarasiuk, współorganizator jarmarku.

Jarmark będzie doskonałą okazją dla wszystkich miłośników ogrodnictwa i aranżacji przestrzeni zielonych, aby zdobyć inspiracje i nowe produkty do swoich ogrodów. (mg)

Z Beatą i Krzysztofem Tarasiukiem, współorganizatorami jarmarku „Kresowy Ogród” rozmawiał, Michał Gudewicz: