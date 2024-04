Jak wybrać czarne krzesła do jadalni?

24 kwietnia, 2024

Przedłużające się rozmowy przy stole, rodzinne obiady czy wieczory spędzane na graniu w planszówki? Tylko w towarzystwie wygodnych krzeseł! Wybierz krzesła, które zapewnią wysoki komfort tobie oraz twoim gościom i domownikom, a jednocześnie będą dopasowane do estetyki jadalni lub salonu. Jeśli zależy ci na uniwersalnym rozwiązaniu, postaw na czarne krzesła do jadalni.

Krzesła czarne do salonu i jadalni – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Efektowny design to nie wszystko. Kupując krzesła do jadalni czy salonu, warto kierować się tymi kilkoma kryteriami:

Wymiary czarnych krzeseł

Pamiętaj, że mebel musi zapewnić wygodę użytkowania każdemu bez wyjątku, np. bez względu na typ sylwetki. Wysokość oparcia, głębokość siedziska, maksymalne obciążenie – kupując czarne krzesła do jadalni, koniecznie sprawdź te parametry.

Materiały

Krzesła czarne nowoczesne to nie tylko te wykonane w całości z metalu, z ażurowym oparciem. Do wyboru masz również krzesła czarne drewniane oraz tapicerowane. Prym wiodą sztruks, bukla i aksamit, dużą popularnością cieszą się też krzesła czarne welurowe.

Jakość wykonania

Kupując wymarzone czarne krzesła do jadalni, chcesz otrzymać rozwiązania wysokiej jakości. Zależy ci też na tym, aby służyły jak najdłużej. W dobrych sklepach meblowych, jak np. Novodom, klienci otrzymują 2-letnią gwarancję na zakupiony towar.

Nowoczesne krzesła czarne – na jakie dodatki i elementy ozdobne postawić?

Stelaż. Krzesło czarne może przykuwać uwagę zarówno ozdobami na oparciu, jak i samym stelażem. W wersji klasycznej jest on metalowy i czarny. Jeśli lubisz oryginalne rozwiązania, wybierz krzesło czarne z błyszczącym, chromowanym stelażem. Taki zabieg nadaje konstrukcji lekkości.

Przeszycia i pikowania. Krzesła czarne welurowe często wyróżniają się pikowanymi oparciami. Marszczenia i przeszycia mogą być uzupełnione o dodatki w postaci np. ćwieków czy kołatki.

Konstrukcja. Prosta linia to klasyka, jednak niektórzy wolą kupić krzesło czarne do salonu o nietypowej konstrukcji. Wyprofilowane oparcia imitujące królewski tron czy siedzisko z wycięciem podkreślą nowoczesny charakter wnętrza.

Krzesła czarne do jadalni – z podłokietnikami czy bez?

Krzesło czarne z podłokietnikami kojarzy ci się jedynie z meblami biurowymi? W ofercie producentów coraz częściej dostępne są nowoczesne czarne krzesła do jadalni wyposażone w podłokietniki. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć komfort użytkowania mebla. Podłokietniki to dobry wybór zarówno w przypadku długich rodzinnych kolacji, jak i wtedy, gdy jadalnia to również miejsce, w którym dzieci odrabiają zadania domowe.

Jeśli jednak twoja jadalnia lub salon mają mały metraż, zastanów się nad wyborem krzeseł bez podłokietników. Decyzja o tym, czy kupić nowoczesne krzesła czarne z podłokietnikami, czy bez nich, jest również uzależniona od rodzaju stołu. Mały, z subtelnym designem ładniej prezentuje się w towarzystwie prostych krzeseł.

Krzesło czarne to uniwersalne rozwiązanie do jadalni, kuchni czy salonu. Pasuje do większości wnętrz i przetrwa kolejne zmiany w kolorystyce pomieszczenia. Ważne jednak, aby postawić na dobrej jakości materiały i solidne wykonanie mebla. Dzięki temu na pewno posłuży ci znacznie dłużej niż przez jeden sezon.