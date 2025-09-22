Dziś komunikacją miejską w Białymstoku można jeździć za darmo – to z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu

22 września, 2025

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Białystok włącza się w Europejski Dzień bez Samochodu i w poniedziałek (22.09) przejazdy autobusami komunikacji miejskiej są darmowe – niezależnie od linii i trasy. Ponadto już od tygodnia do dzisiaj włącznie białostoczanie mogą też korzystać z miejskich rowerów BiKeR przez pierwszą godzinę bezpłatnie.

To wszystko z okazji kończącego się dzisiaj Europejskiego Tygodnia Mobilności.

– Białystok już 15 raz dołącza do miast, które organizują Tydzień Mobilności Miejskiej. Chodzi o to, żebyśmy promowali transport zbiorowy, jazdę rowerem oraz ścieżki rowerowe, bo te wszystkie składniki powodują, że podróż po mieście odbywa się ekologicznie i w sposób przyjazny – mówi Bogusław Prokop, dyrektor Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Dzień bez Samochodu obchodzony jest na całym świecie zawsze tego samego dnia. Ma promować ekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin. (hk)