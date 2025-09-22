Home Wiadomości Dziś komunikacją miejską w Białymstoku można jeździć za darmo – to z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu

Wiadomości

22 września, 2025

Dziś komunikacją miejską w Białymstoku można jeździć za darmo – to z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu

Zielono - czarny autobus miejski przejeżdża przez skrzyżowania Al. Piłsudskiego i Sienkiewicza fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok
Białystok włącza się w Europejski Dzień bez Samochodu i w poniedziałek (22.09) przejazdy autobusami komunikacji miejskiej są darmowe – niezależnie od linii i trasy. Ponadto już od tygodnia do dzisiaj włącznie białostoczanie mogą też korzystać z miejskich rowerów BiKeR przez pierwszą godzinę bezpłatnie.

 

To wszystko z okazji kończącego się dzisiaj Europejskiego Tygodnia Mobilności.

– Białystok już 15 raz dołącza do miast, które organizują Tydzień Mobilności Miejskiej. Chodzi o to, żebyśmy promowali transport zbiorowy, jazdę rowerem oraz ścieżki rowerowe, bo te wszystkie składniki powodują, że podróż po mieście odbywa się ekologicznie i w sposób przyjazny – mówi Bogusław Prokop, dyrektor Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Dzień bez Samochodu obchodzony jest na całym świecie zawsze tego samego dnia. Ma promować ekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin. (hk)

Najnowsze wiadomości
parkometr parking
Rozpoczęła się wymiana park ... więcej
Politechnika Białostocka gosp ... więcej
Sklep udekorowany balonami
MATERIAŁ PARTNERA
Salon Sinsay w Białymstoku ... więcej
Zielono - czarny autobus miejski przejeżdża przez skrzyżowania Al. Piłsudskiego i Sienkiewicza
Dziś komunikacją miejską w ... więcej
Lekkoatletka z flagą Polski.
Maria Żodzik z KS Podlasie je ... więcej
Mężczyzna w białym uniformie wiesza coś na drzewie.
Na Słonecznym Stoku i Baciecz ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.