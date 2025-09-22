W Politechnice Białostockiej trwają regionalne eliminacje do ogólnopolskiego turnieju „Z SKS-u do AZS-u”. Zobacz zdjęcia!

22 września, 2025

Sportowe emocje sięgają zenitu! Od 22 do 26 września 2025 roku Akademickie Centrum Sportu Politechniki Białostockiej zamienia się w prawdziwą arenę rywalizacji. Wszystko za sprawą turnieju „Z SKS-u do AZS-u”, w którym biorą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego.

„Z SKS-u do AZS-u” – sportowa przygoda, która łączy szkołę i akademicki sport

Projekt „Z SKS-u do AZS-u” to ogólnopolskie wydarzenie, rozgrywane w pięciu miastach: Katowicach, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku i Warszawie. To nie tylko zawody – to także szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności sportowych i poznanie możliwości, jakie daje Politechnika Białostocka przyszłym studentom-sportowcom.

Na młodych zawodników czeka aż 5 dyscyplin sportowych, w tym trzy zespołowe i dwie indywidualne:

✔️ piłka siatkowa

✔️ futsal

✔️ koszykówka

✔️ tenis stołowy

✔️ ergometr wioślarski

👉 W turnieju mogą startować reprezentanci szkół ponadpodstawowych – indywidualnie lub drużynowo. Najlepsi uzyskają awans do ogólnopolskiego finału w Warszawie, który odbędzie się w dniach 5–7 grudnia 2025 roku.

Harmonogram zawodów w Politechnice Białostockiej

📅 22 września, godz. 9.00 – 13.30 – piłka siatkowa kobiet i mężczyzn

📅 23 września, godz. 9.00 – 15.00 – futsal mężczyzn

📅 24 września, godz. 9.00 – 15.00 – koszykówka kobiet i mężczyzn

📅 25 września, godz. 9.00 – 13.30 – tenis stołowy kobiet i mężczyzn (zawody indywidualne)

📅 26 września, godz. 10.00 – 11.30 – ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (zawody indywidualne)

🏟️ Wszystkie konkurencje zostaną rozegrane w nowoczesnych obiektach Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 41.