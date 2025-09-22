Politechnika Białostocka gospodarzem VIII Konferencji Naukowo-Technicznej TEFEN

22 września, 2025

Konferencja TEFEN w Politechnice Białostockiej. fot. A. Jakuć Konferencja TEFEN w Politechnice Białostockiej. fot. A. Jakuć

Politechnika Białostocka stała się miejscem ważnej debaty o energetyce przyszłości. Podczas VIII Konferencji Naukowo-Technicznej TEFEN, która odbyła się 22 września na Wydziale Elektrycznym, naukowcy, studenci i praktycy dyskutują o tym, jak mądrze gospodarować energią i rozwijać technologie zapewniające bezpieczeństwo energetyczne.

– Konferencja TEFEN jest już ósmą edycją tego wydarzenia i chcemy, żeby odbiorcami były samorządy, przedsiębiorcy czy zarządcy budynków użyteczności publicznej – podkreśla dr hab. inż. Maciej Zajkowski, koordynator konferencji. – Chodzi o to, by mądrze i umiejętnie gospodarować energią oraz wdrażać technologie efektywności energetycznej.

Posłuchaj relacji radiowej z z Konferencji TEFEN.

Podczas sesji tematycznych omawiano nie tylko klasyczne źródła energii, ale także nowoczesne rozwiązania oparte na OZE i technologiach SMART. – Dzisiaj energia jest rozważana jako pojęcie zdywersyfikowane. Mówimy o energii konwencjonalnej, cieplnej, elektrycznej czy paliwach, ale także o technologiach wspierających poprawę efektywności i o odnawialnych źródłach – tłumaczy dr hab. inż. Maciej Zajkowski.

Szczególnym punktem programu była sesja poświęcona nowym technologiom i materiałom w transformacji energetycznej. Jej współorganizator, dr hab. inż. Jacek Kusznier, prof. PB, zwrócił uwagę na ogromne wyzwania stojące przed inżynierami. – Transformacja energetyczna to największe wyzwanie dla współczesnych inżynierów. Łączy elektroenergetykę z ciepłownictwem i elektromobilnością – zaznaczył.

Do głosu doszli także studenci. Ryszard Skiepko, student elektrotechniki, zaprezentował pracę o optymalizacji wykorzystania światła dziennego w budynkach. – Wnioski z mojej pracy można zastosować przede wszystkim w budynkach biurowych czy halach. Optymalizacja współczynnika światła dziennego i sterowanie oświetleniem przekłada się na znaczące oszczędności finansowe – mówił Skiepko.

Jak podkreślił dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej, TEFEN to także pokaz siły uczelni. – Badania nad efektywnością energetyczną są prowadzone na każdym wydziale. Od chłodnictwa na Wydziale Mechanicznym, po przekształtniki na Wydziale Elektrycznym – wyliczał. – To projekty realizowane dla poważnych firm czy nawet wojska, co świadczy o jakości naszych badań.

Konferencja TEFEN finansowana jest ze środków programu „Nauka dla Społeczeństwa II” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (AJ)