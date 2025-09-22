Home Wiadomości Politechnika Białostocka rozwija innowacyjny system bezprzewodowego zasilania oświetlenia. Posłuchaj rozmowy!

dr inż. Zbigniew Sołjan fot. Paweł Cybulski
Wirtualny Akcelerator Komercjalizacji Politechniki Białostockiej wspiera rozwój aż czterech innowacyjnych projektów o wysokim potencjale wdrożeniowym, przeznaczając na nie łączną kwotę 250 000 zł. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań jest system bezprzewodowego zasilania oświetlenia wewnątrz budynków, oparty na technologii bezprzewodowego przesyłu energii.

 

Skąd pomysł na bezprzewodowe oświetlenie?

Jak wyjaśnia kierownik projektu, dr inż. Zbigniew Sołjan z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, inspiracją była codzienna praktyka – konieczność dostosowania przestrzeni biurowych do zmieniających się potrzeb użytkowników.

Tradycyjne systemy oświetleniowe są montowane „na sztywno”, co utrudnia elastyczne konfigurowanie pomieszczeń. Nowe rozwiązanie pozwoli na łatwe przenoszenie lamp w dowolne miejsce – bez wiercenia, prowadzenia kabli czy kosztownej przebudowy instalacji.

Jak działa system?

Podstawą technologii jest pole elektromagnetyczne, które zasila źródła światła umieszczone w obszarze cewek indukcyjnych. Lampy mogą być przesuwane w obrębie sufitu podwieszanego i wciąż pozostają zasilane.

Co ważne, system będzie uniwersalny i kompatybilny z większością standardowych opraw oświetleniowych. Wystarczy przystosowanie lampy do montażu np. za pomocą magnesów.

Korzyści z bezprzewodowego zasilania oświetlenia

Elastyczność aranżacji – możliwość szybkiego dopasowania oświetlenia do układu biura czy sali konferencyjnej.
Energooszczędność – system działa tylko w strefie, w której znajduje się lampa, dzięki czemu nie zużywa pełnej mocy w całym pomieszczeniu.
Łatwa adaptacja – szczególnie w budynkach z sufitami podwieszanymi, gdzie montaż jest szybki i nieinwazyjny.
Bezpieczeństwo – pole elektromagnetyczne działa w ograniczonej przestrzeni i nie wpływa negatywnie na zdrowie użytkowników.

Gdzie znajdzie zastosowanie?

Najpierw biura i nowoczesne przestrzenie pracy, w których zmiany układu mebli i stanowisk są częste. W przyszłości technologia może być wdrażana również w halach produkcyjnych i magazynowych.

Na jakim etapie jest projekt?

Zespół z Politechniki Białostockiej opracował już prototyp, który przeszedł testy w rzeczywistych warunkach. Podczas wydarzeń uczelnianych można zobaczyć działające rozwiązanie. Kolejne kroki to wdrożenie pilotażowe, patentowanie oraz rozmowy z partnerami biznesowymi.

Nowa era w projektowaniu budynków?

Eksperci podkreślają, że bezprzewodowe zasilanie oświetlenia może w przyszłości zmienić sposób projektowania instalacji elektrycznych w budynkach. Dzięki elastyczności i energooszczędności, takie systemy wpisują się w światowe trendy smart building i inteligentnych przestrzeni biurowych.

O systemie bezprzewodowego zasilania oświetlenia wewnątrz budynków opowiadał Pawłowi Cybulskiemu dr inż. Zbigniew Sołjan z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej – kierownik projektu. Posłuchaj:

(pc)

