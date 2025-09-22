Politechnika Białostocka rozwija innowacyjny system bezprzewodowego zasilania oświetlenia. Posłuchaj rozmowy!

22 września, 2025

dr inż. Zbigniew Sołjan fot. Paweł Cybulski dr inż. Zbigniew Sołjan fot. Paweł Cybulski

Wirtualny Akcelerator Komercjalizacji Politechniki Białostockiej wspiera rozwój aż czterech innowacyjnych projektów o wysokim potencjale wdrożeniowym, przeznaczając na nie łączną kwotę 250 000 zł. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań jest system bezprzewodowego zasilania oświetlenia wewnątrz budynków, oparty na technologii bezprzewodowego przesyłu energii.

Skąd pomysł na bezprzewodowe oświetlenie?

Jak wyjaśnia kierownik projektu, dr inż. Zbigniew Sołjan z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, inspiracją była codzienna praktyka – konieczność dostosowania przestrzeni biurowych do zmieniających się potrzeb użytkowników.

Tradycyjne systemy oświetleniowe są montowane „na sztywno”, co utrudnia elastyczne konfigurowanie pomieszczeń. Nowe rozwiązanie pozwoli na łatwe przenoszenie lamp w dowolne miejsce – bez wiercenia, prowadzenia kabli czy kosztownej przebudowy instalacji.

Jak działa system?

Podstawą technologii jest pole elektromagnetyczne, które zasila źródła światła umieszczone w obszarze cewek indukcyjnych. Lampy mogą być przesuwane w obrębie sufitu podwieszanego i wciąż pozostają zasilane.

Co ważne, system będzie uniwersalny i kompatybilny z większością standardowych opraw oświetleniowych. Wystarczy przystosowanie lampy do montażu np. za pomocą magnesów.

Korzyści z bezprzewodowego zasilania oświetlenia

✅ Elastyczność aranżacji – możliwość szybkiego dopasowania oświetlenia do układu biura czy sali konferencyjnej.

✅ Energooszczędność – system działa tylko w strefie, w której znajduje się lampa, dzięki czemu nie zużywa pełnej mocy w całym pomieszczeniu.

✅ Łatwa adaptacja – szczególnie w budynkach z sufitami podwieszanymi, gdzie montaż jest szybki i nieinwazyjny.

✅ Bezpieczeństwo – pole elektromagnetyczne działa w ograniczonej przestrzeni i nie wpływa negatywnie na zdrowie użytkowników.

Gdzie znajdzie zastosowanie?

Najpierw biura i nowoczesne przestrzenie pracy, w których zmiany układu mebli i stanowisk są częste. W przyszłości technologia może być wdrażana również w halach produkcyjnych i magazynowych.

Na jakim etapie jest projekt?

Zespół z Politechniki Białostockiej opracował już prototyp, który przeszedł testy w rzeczywistych warunkach. Podczas wydarzeń uczelnianych można zobaczyć działające rozwiązanie. Kolejne kroki to wdrożenie pilotażowe, patentowanie oraz rozmowy z partnerami biznesowymi.

Nowa era w projektowaniu budynków?

Eksperci podkreślają, że bezprzewodowe zasilanie oświetlenia może w przyszłości zmienić sposób projektowania instalacji elektrycznych w budynkach. Dzięki elastyczności i energooszczędności, takie systemy wpisują się w światowe trendy smart building i inteligentnych przestrzeni biurowych.

O systemie bezprzewodowego zasilania oświetlenia wewnątrz budynków opowiadał Pawłowi Cybulskiemu dr inż. Zbigniew Sołjan z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej – kierownik projektu. Posłuchaj:

(pc)